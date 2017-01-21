?     Geri Bildirim
Froggy Ribbit
TamindirMobilOyunlarBeceriFroggy Ribbit - Android İçin Refleks Oyunu

Froggy Ribbit

(Android)
Froggy Ribbit İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Froggy Ribbit
Froggy Ribbit
Froggy Ribbit
Froggy Ribbit
Froggy Ribbit

Akşam menüsüne dahil olmamak için aşçıdan kaçmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Froggy Ribbit, animasyon filmlerinin kalitesini aratmayan, her yaştan kişiye yönelik refleks oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyun mutfakta geçiyor. Aşçının akşam menüsüne dahil olmamak için durmadan kaçıyoruz.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş yüksek kalitede grafikler sunan oyunda akşam misafirleri için leziz bir Fransız tarifi yapmak isteyen bir şefin mutfağına konuk oluyoruz. Akşam menüsünde kurbağa çorbası pişirmek için mutfakta hazırlık içerisinde olan sinirli şeften kaçmaya çalışıyoruz. Şefin yüzüne hardal sıkarak, mutfak eşyalarının üzerinden atlayarak özgürlüğe giden yolda şefin çorba kepçesinden kaçıyoruz. Kaçarken bir kurbağanın yapabileceği tüm hareketleri yapabiliyoruz.

Froggy Ribbit için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Midnight Pigeon
Froggy Ribbit QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. slither.io
    slither.ioAndroid için Yılan Oyunu

Froggy Ribbit Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster