Froggy Ribbit, animasyon filmlerinin kalitesini aratmayan, her yaştan kişiye yönelik refleks oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyun mutfakta geçiyor. Aşçının akşam menüsüne dahil olmamak için durmadan kaçıyoruz.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş yüksek kalitede grafikler sunan oyunda akşam misafirleri için leziz bir Fransız tarifi yapmak isteyen bir şefin mutfağına konuk oluyoruz. Akşam menüsünde kurbağa çorbası pişirmek için mutfakta hazırlık içerisinde olan sinirli şeften kaçmaya çalışıyoruz. Şefin yüzüne hardal sıkarak, mutfak eşyalarının üzerinden atlayarak özgürlüğe giden yolda şefin çorba kepçesinden kaçıyoruz. Kaçarken bir kurbağanın yapabileceği tüm hareketleri yapabiliyoruz.