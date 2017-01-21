Froggy Ribbit, mutfakta yemek olmamak için sağa sola kaçmaya çalışan bir kurbağayı kontrol ettiğiniz hareketli bir mobil oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren oyun, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Animasyon film stili görsellere sahip oyunlarından keyif alıyorsanız kaçırmayın derim.

Oyunda bir saniye bile olsun durmamamız gerekiyor. Bizi çorba kepçesiyle kovalayan şefin akşam misafirleri için özel olarak hazırlayacağı kurbağa çorbasının en önemli malzemesi olmamak için mutfağın altını üstüne getirerek şefe yakalanmamak için uğraş veriyoruz. Mutfak gereçleri, hayvanlar ve daha nice engel teşkil eden şeyle de kaçış esnasında karşılaşıyoruz.