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FrontLine Fury: Grand Shooter
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FrontLine Fury: Grand Shooter

(Android)
FrontLine Fury: Grand Shooter İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
FrontLine Fury: Grand Shooter
FrontLine Fury: Grand Shooter
FrontLine Fury: Grand Shooter
FrontLine Fury: Grand Shooter
FrontLine Fury: Grand Shooter

Tüm teröristleri temizleyip bölgeyi güven altına almalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

FrontLine Fury: Grand Shooter, Android telefonda ücretsiz oynayabileceğiniz Counter Strike benzeri FPS oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. Kaliteli grafikler sunan birinci şahıs nişancı oyununda ordunun en iyi komando askerinin yerine geçiyoruz. Görevimiz; bölgeyi teröristlerden temizlemek.

Mobil platformda aksiyon FPS türünde ücretsiz indirilmeye açılan birçok oyun arasından görsel çizgilerinin yanı sıra görev bazlı oynanış sunmasıyla ayrılıyor FrontLine Fury: Grand Shooter. Oyunda kontrol ettiğimiz karakter bir komando. Zamanında ordunun en iyi askerlerinden biri olan karakterimiz özel bir görev için seçiliyor. Şehrin ve ülkenin güvenliğini bozan terörist takımını durdurma görevini alan askerimiz, tüm hünerlerini sergiliyor. Tabancadan SMG ve el bombasına birçok silahı ustalıkla kullanabiliyor görevler esnasında.

Kimi zaman rehineleri kurtardığımız, kimi zaman bombanın patlamasını engellediğimiz, kimi zaman da birebir çatıştığımız zorlu görevleri başarıyla tamamladıkça para kazanıyoruz. Paramızı daha etkili silahlar satın almak için harcıyoruz. Karakter demişken görev öncesi ekranda karakterimizin tüm detaylarını (bilinen ismi ve gerçek ismi, yaşı, boyu, IQ seviyesi, yetenekleri, bağlantıları vs.) görebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Tag Action Games
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