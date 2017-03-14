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FrontLine Fury: Grand Shooter
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FrontLine Fury: Grand Shooter

(iOS)
FrontLine Fury: Grand Shooter İndir Hemen İndir

221 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
FrontLine Fury: Grand Shooter
FrontLine Fury: Grand Shooter
FrontLine Fury: Grand Shooter
FrontLine Fury: Grand Shooter
FrontLine Fury: Grand Shooter

Görevleri verilen sürede tamamlamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 44 dakika önce

FrontLine Fury: Grand Shooter, iPhone ve iPad’de oynanabilen ücretsiz FPS oyunları arasında en iyilerden biri. Grafikleri boyutuna göre son derece kaliteli, oynanış tarafında da Counter Strike oyunundan aşağı kalır yanı yok. Görevler alarak ilerlediğiniz oyunda her bölümde ayrı bir aksiyon sizleri bekliyor.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren aksiyon FPS oyunu FrontLine Fury: Grand Shooter, görev tabanlı oynanış sunuyor. Rehineleri kurtarmaktan bombayı etkisiz hale getirmeye kadar pek çok eylemi durdurmaya çalışıyorsunuz. Kimi zaman karşılarına doğrudan çıkarak, kimi zaman bulunduklara yere sessiz sedasız sızarak görevi tamamlıyorsunuz. Görev boyunca tabancadan el bombasına farklı silahlar kullanıyorsunuz. Komando asker olduğunuzdan her türlü silahı etkili şekilde kullanabiliyorsunuz.

Tüm teröristleri temizleyerek şehrin ve ülkenin güvenliğini sağlamaya çalıştığınız oyunda silahları ilerledikçe açıyor, karakterinizin yeteneklerini görevleri tamamladıkça geliştiriyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.1 ve üzeri
Üretici:
Sunstar Technology Group LLC
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