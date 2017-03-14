FrontLine Fury: Grand Shooter, iPhone ve iPad’de oynanabilen ücretsiz FPS oyunları arasında en iyilerden biri. Grafikleri boyutuna göre son derece kaliteli, oynanış tarafında da Counter Strike oyunundan aşağı kalır yanı yok. Görevler alarak ilerlediğiniz oyunda her bölümde ayrı bir aksiyon sizleri bekliyor.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren aksiyon FPS oyunu FrontLine Fury: Grand Shooter, görev tabanlı oynanış sunuyor. Rehineleri kurtarmaktan bombayı etkisiz hale getirmeye kadar pek çok eylemi durdurmaya çalışıyorsunuz. Kimi zaman karşılarına doğrudan çıkarak, kimi zaman bulunduklara yere sessiz sedasız sızarak görevi tamamlıyorsunuz. Görev boyunca tabancadan el bombasına farklı silahlar kullanıyorsunuz. Komando asker olduğunuzdan her türlü silahı etkili şekilde kullanabiliyorsunuz.

Tüm teröristleri temizleyerek şehrin ve ülkenin güvenliğini sağlamaya çalıştığınız oyunda silahları ilerledikçe açıyor, karakterinizin yeteneklerini görevleri tamamladıkça geliştiriyorsunuz.