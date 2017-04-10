Frontline Rangers War 3D Hero, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Counter Strike benzeri bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Farklı silahların ve haritaların yer aldığı oyunda düşmanlarınızı alt etmeniz gerekiyor.

Terör ve anti terör takımlarının yer aldığı bir savaş oyunu olan Frontline Rangers War 3D Hero, tıpkı milyonlarca oyuncu kitlesi olan Counter Strike gibi bir deneyim sunuyor. Mobil cihazlar için optimize edilmiş haritaları ve silahlarıyla eğlenceli bir oyun olan Frontline Rangers War 3D Hero'da düşmanlarınızı ortadan kaldırmalısınız. Sürekli mücadele etmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Gelişmiş silah sistemleri ve kolay kontrolleriyle zevk alarak oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Tamamı 3 boyutlu bir ortamda geçen oyunda gerçekçi bir savaş hissine kapılabiliyorsunuz.

El bombası fırlatıp bomba kurabilebileceğiniz oyunda bilgisayarda yaptığınız herşeyi yapabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim Frontline Rangers War 3D Hero mutlaka oynamanız gereken First Person Shooter oyunlarından birisidir. Eğer bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız Frontline Rangers War 3D Hero'yu sakın kaçırmayın.

Frontline Rangers War 3D Hero oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.