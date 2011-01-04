FrostWire, internet ağı üzerinden müzik, video, resim ve daha birçok kaynak dokümanlar indirebileceğiniz, yüksek hıza sahip ve tamamen ücretsiz mükemmel bir dosya paylaşım programıdır.

Program internet ağını kullanarak size binlerce müzik, resim, video, program ve doküman dosyasını bulmanızda yardımcı oluyor.

Bu tür programların en çok rağbet gören aracı ise müzik indirme aracıdır; bu programda ise müzik indirme aracı son derece geliştirilmiştir. İstediğiniz bir sanatçının albüm şarkılarının tümünü bulabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Genel Özellikleri:

Ücretsiz dosya indirmede tam özgürlük

Dosya erişiminde güvenlik duvarı kalkanını rahatça geçebilme

Yüksek hızda dosya bulma ve indirme

Torrent desteği

iTunes entegrasyonu

Proxy desteği



En yüksek hızda ağ bağlantıları

Güvenlik duvarı korumasında dosya paylaşımı



Kaldığı yerden indirme işlemine devam edebilme



Filtreleme seçenekleri

FrostWire kullanıcılarına özel chat odası

Full albüm ve tek şarkı olarak müzik indirebilme

Sade arayüzl ile birlikte gelen kullanım kolaylığı

İndirdiği müzikleri, videoları ve resimleri Windows Media Player ve Resim Görüntüleme Aracı ile açabilme

Editör Notu: FrostWire ile alternatifi olduğu LimeWire'a göre kullanım rahatlığını fazlasıyla bulacaksınız. Ayrıca bu programı LimeWire'dan ayıran en önemli özellik yüksek hızı ve tamamen ücretsiz olması. Yani ücretli bir sürümü bulunmuyor. Dosya arama ve bulmada da LimeWire'dan hiçbir eksik yanı olmayan ve birçok konuda daha üstün özellikler sergileyen program her geçen gün popülerliğini arttırıyor.



FrostWire aynı zamanda kendi bünyesi içerisinde farklı bir site olan FrostClick ile kullanıcılara indirmelerin 0 bedava olduğu bir site de sunuyor. Bu site içerisinde çeşitli popüler içeriklere ulaşabilir verilen linklerdeki torrent dosyalarını FrostWire ile açarak paylaşım dünyasının sınırlarını zorlayabilirsiniz.

Önemli! Programın çalışması için sisteminizde Java kurulu olmalıdır.

Diğer indirme yazılımları için müzik indir sayfamıza gidebilirsiniz.