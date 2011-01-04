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FrostWire
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FrostWire

6.4.4 (Windows)
FrostWire İndir Hemen İndir

21.96 MB
Editör Puanı: 5/5
5

199 Kullanıcı: 4.4/5

4.4
FrostWire Arayüzü
FrostWire Bağlantılar Ekranı
FrostWire Kütüphane Ekranı
Özgür Çınardalı Son güncelleme 18 dakika önce

FrostWire, internet ağı üzerinden müzik, video, resim ve daha birçok kaynak dokümanlar indirebileceğiniz, yüksek hıza sahip ve tamamen ücretsiz mükemmel bir dosya paylaşım programıdır.

Program internet ağını kullanarak size binlerce müzik, resim, video, program ve doküman dosyasını bulmanızda yardımcı oluyor.

Bu tür programların en çok rağbet gören aracı ise müzik indirme aracıdır; bu programda ise müzik indirme aracı son derece geliştirilmiştir. İstediğiniz bir sanatçının albüm şarkılarının tümünü bulabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Genel Özellikleri:

  • Ücretsiz dosya indirmede tam özgürlük
  • Dosya erişiminde güvenlik duvarı kalkanını rahatça geçebilme
  • Yüksek hızda dosya bulma ve indirme
  • Torrent desteği
  • iTunes entegrasyonu
  • Proxy desteği
  • En yüksek hızda ağ bağlantıları
  • Güvenlik duvarı korumasında dosya paylaşımı
  • Kaldığı yerden indirme işlemine devam edebilme
  • Filtreleme seçenekleri
  • FrostWire kullanıcılarına özel chat odası
  • Full albüm ve tek şarkı olarak müzik indirebilme
  • Sade arayüzl ile birlikte gelen kullanım kolaylığı
  • İndirdiği müzikleri, videoları ve resimleri Windows Media Player ve Resim Görüntüleme Aracı ile açabilme

Editör Notu: FrostWire ile alternatifi olduğu LimeWire'a göre kullanım rahatlığını fazlasıyla bulacaksınız. Ayrıca bu programı LimeWire'dan ayıran en önemli özellik yüksek hızı ve tamamen ücretsiz olması. Yani ücretli bir sürümü bulunmuyor. Dosya arama ve bulmada da LimeWire'dan hiçbir eksik yanı olmayan ve birçok konuda daha üstün özellikler sergileyen program her geçen gün popülerliğini arttırıyor.

FrostWire aynı zamanda kendi bünyesi içerisinde farklı bir site olan FrostClick ile kullanıcılara indirmelerin 0 bedava olduğu bir site de sunuyor. Bu site içerisinde çeşitli popüler içeriklere ulaşabilir verilen linklerdeki torrent dosyalarını FrostWire ile açarak paylaşım dünyasının sınırlarını zorlayabilirsiniz.

Önemli! Programın çalışması için sisteminizde Java kurulu olmalıdır.

 Diğer indirme yazılımları için müzik indir sayfamıza gidebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
102 / 1,282,370
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win2000/Win10/Win8.1
Üretici:
FrostWire Development Group

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