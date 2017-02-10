Fruit Heroes Tale, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sevimli hayvanların yer aldığı oyunda farklı zorlukta bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Birbirinden farklı zorlukta modlara sahip olan Fruit Heroes Tale boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyunda eşleştirme yapıyor ve düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz. Büyülü topraklarda geçen oyunda keşif yapıyor ve önüne çıkan düşmanları bulmaca çözerek geçmeye çalışıyorsunuz. Macera oyunu tarzında bir kurguya sahip olan Fruit Heroes Tale, birbirinden zorlu bölümleriyle de oyuncularını zorluyor. Oyunda basit şekilde eşleştirme yapıyor ve eşleştirdiğiniz hayvana göre farklı güçlere sahip oluyorsunuz. Oyunda ilerledikçe farklı hayvanların kilitlerini açabiliyor ve daha güçlü olabiliyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir atmosfere sahip olan Fruit Heroes Tale, hoş grafikleri ve eğlendirici müzikleriyle de ilgi çekiyor. Özel güçler, farklı hayvanlar ve geçilmeyi bekleyen zorlu bölümler sizleri bekliyor. Can sıkıntınızı giderebileceğiniz bir oyun olan Fruit Heroes Tale'i mutlaka indirmelisiniz.

Fruit Heroes Tale oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.