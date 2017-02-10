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Fruit Heroes Tale
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Fruit Heroes Tale

(iOS)
Fruit Heroes Tale İndir Hemen İndir

40.5 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Fruit Heroes Tale
Fruit Heroes Tale
Fruit Heroes Tale
Fruit Heroes Tale
Fruit Heroes Tale

Sevimli hayvanları eşleştirerek ilerliyor ve yeni yerler keşfediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Fruit Heroes Tale, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Sevimli hayvanları eşleştirdiğiniz oyunda farklı zorluktaki bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Fruit Heroes Tale, farklı hayvanları eşleştirmeniz gereken bir oyundur. Sevimli hayvanları eşleştirerek ilerliyor ve karşınıza çıkan düşmanları ortadan kaldırıyorsunuz. Macera ve keşif oyunu olarak nitelendirebileceğimiz Fruit Heroes Tale'da eşleştirdiğiniz hayvanları silah olarak kullanıyorsunuz. Zorlu bölümleri en kısa sürede geçmeli ve çıkışa ulaşmalısınız. Oyunda basit olarak eşleştirme yapıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Zevkli olarak söyleyebileceğimiz oyunda macera dolu şeyler de sizleri bekliyor.

Basit kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan Fruit Heroes Tale, pek çok eğlendirici sahneye sahip. Çocukların ve büyüklerin severek oynayabileceği Fruit Heroes Tale'i sakın kaçırmayın.

Fruit Heroes Tale oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Fire-Point Interactive Inc.
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