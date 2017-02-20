Fukushima'nın Nükleer Santrallerini Araştıran Robot Öldü

Erimiş radyoaktif yakıtın yerini belirleme ve çıkarma girişimleri devam ederken, başka bir robot Fukushima'nın nükleer reaktörlerinden birinin derinliklerinde öldü. Başka bir robot diyorum çünkü, Fukushima Daiichi nükleer santralinde iki hafta içinde ölen ikinci robot oldu. Yıkıcı 2011 yılı depreminin ve tsunaminin neden olduğu büyük nükleer kazayı araştıran robotlar, bölgenin ne kadar radyasyon seviyesine sahip olduğunu araştırıyor.

Son ölen robotun görevi, erimiş nükleer yakıtın düştüğünden şüphelenilen Unit 2 nükleer reaktörünün altını araştırmaktı. World Nuclear News'in haberine göre, hedefinin yaklaşık 10 metre uzağında, robotun tank benzeri dişlerinden birinin sıkıştığı bildiriyor. Tesisi işleten Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO), robotun kablosunu kesmeye ve reaktör içinde bırakmaya karar verdi. Bir TEPCO sözcüsü ise, radyasyonun veya enkazın robotu durdurup durdurmadığını henüz bilmediklerini söyledi.

Bir akrep gibi şekillendirilmiş bu robotun önünde bir kamera ve kuyruğunda etrafına bakabilen başka bir kamera bulunuyor. Aynı zamanda sıcaklık ve radyasyon sensörlerine de sahip. Toshiba ve Uluslararası Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün tasarladığı akrep robot oldukça umut vaat ediyordu.

Fukushima'nın yüksek radyoaktif kalmış nükleer reaktörlerini araştırırken, şimdiye kadar en az yedi robot parçalandı. Reuters, Mart 2016'ya kadar beş robot saymıştı. Geçen hafta akrep robotun yolunu temizlemek için bir gözlem robotu gönderilmişti, ancak yaklaşık iki saat sonra o da çekildi. Çünkü 650 sievert olarak tahmin edilen radyasyon seviyesine rastlanmıştı.

TEPCO yetkilileri, reaktörlerin dışında ölçülen radyasyon düzeylerinin tehlikeli olmadığını ve halkın risk altında olmadığını bildiriyor. Daha kaç robotun yok olacağını ise kimse bilmiyor.

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