Full Battery & Unplugged Alarm, Android işletim sistemine sahip telefonlarınızın pillerini sürekli denetim altında tutabileceğiniz ve pilin tam kapasite çalışmasını sağlayabileceğiniz bir uygulamadır. Telefonların pil sorunlarını ortadan kaldıran Full Battery & Unplugged Alarm, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır.

Akıllı telefon kullanımının hızla artış göstermesiyle birlikte telefonların pilleri de kullanıcılara yetersiz gelmeye başladı ve şarj sorunları başını alıp gitti. Yetersiz pil kapasitesi, patlayan piller, aşırı şarj gibi durumlarda ise kullanıcılar mağdur olabiliyorlar. Bu durumun önüne bir nebze olsun geçmeye çalışan Full Battery & Unplugged Alarm uygulaması akıllı telefonunuzun pilini sürekli denetim altında tutmanıza olanak sağlıyor. Pilin özellikle şarj sırasındayken fazla ısınıp telefonun infilak etmesinin önüne geçen uygulama basit kullanımı ve arayüzüyle de dikkat çekiyor. Uygulamayı telefonunuza kurup gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra telefonunuzun pili tam kapasiteye ulaştığında bir uyarı mesajı alıyorsunuz. Alarm yoluyla sizi uyaran uygulama aynı zamanda telefonun şarj kablosu çıktığında da size yine uyarı mesajı yolluyor.

Pil nedeniyle sorun yaşayanların mutlaka telefonlarında olması gereken Full Battery & Unplugged Alarm, basit arayüzü ve kolay kullanımıyla da ilgi çekiyor. Full Battery & Unplugged Alarm uygulamasını sakın kaçırmayın.

Full Battery & Unplugged Alarm'ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.