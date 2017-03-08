Future Hero
Adalet ya da özgürlük için savaşın.
Future Hero, sokak dövüşü üzerine kurulu aksiyon rpg oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Kaliteli grafikler sunan dövüş oyununda her türlü silahı kullanabilen bir süper kahramanın yerine geçiyorsunuz. Göreviniz; her süper kahraman gibi dünyayı kötülerden temizlemek; güven, barış ve huzur ortamını sağlamak.
İki boyutlu hızlı tempolu dövüş oyununda sayısız düşmana karşı savaştığınız arcade modu ve sokak kavga macerasına katıldığınız hikaye modu seçeneği bulunuyor. Karşınıza çıkan farklı türde ve gittikçe zor ölmeye başlayan düşmanları alt etmek için çeşitli silahların yanında özel yeteneklerinizi kullanıyorsunuz. Ekranın sağ alt köşesinde sıralı özel simgeli butonlara dokunarak gücünüzü açığa çıkarıyorsunuz. Her dövüş oyununda olduğu gibi seri dokunuşlarla kombo yapıp düşmanlarınızı daha kısa sürede ortadan kaldırma şansına sahipsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Hs Action Game
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
- Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
- Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
- Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu
- Vegas GangsteriAndroid için Açık Dünya Aksiyon Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı