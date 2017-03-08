Future Hero, sokak dövüşü üzerine kurulu aksiyon rpg oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Kaliteli grafikler sunan dövüş oyununda her türlü silahı kullanabilen bir süper kahramanın yerine geçiyorsunuz. Göreviniz; her süper kahraman gibi dünyayı kötülerden temizlemek; güven, barış ve huzur ortamını sağlamak.

İki boyutlu hızlı tempolu dövüş oyununda sayısız düşmana karşı savaştığınız arcade modu ve sokak kavga macerasına katıldığınız hikaye modu seçeneği bulunuyor. Karşınıza çıkan farklı türde ve gittikçe zor ölmeye başlayan düşmanları alt etmek için çeşitli silahların yanında özel yeteneklerinizi kullanıyorsunuz. Ekranın sağ alt köşesinde sıralı özel simgeli butonlara dokunarak gücünüzü açığa çıkarıyorsunuz. Her dövüş oyununda olduğu gibi seri dokunuşlarla kombo yapıp düşmanlarınızı daha kısa sürede ortadan kaldırma şansına sahipsiniz.