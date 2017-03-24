FZ9: Timeshift, Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi FPS oyunlarından biri. Hikaye modu, PvP mücadeleler, özel görevler, haftalık meydan okumalar gibi birbirinden heyecanlı oyun modları sunuyor. Askeri oyunları seven biriyseniz kaçırmayın derim.

Kaliteli grafikler sunan birinci şahıs nişancı (FPS) oyununda bir terör örgütünün kökünü kurutmakla görevlendirilmiş Amerikan askerinin yerine geçiyorsunuz. Keskin nişancı tüfeği, makineli tüfek, roketatar ve daha birçok silahı ustalıkla kullanabiliyorsunuz. Görev boyunca başarılı olduğunuz sürece silahınızı yükseltme, kendi özel silahınızı oluşturma şansına sahipsiniz.

Uzun oynanış süresi sunan hikaye modunun yanında diğer oyuncularla karşı karşıya geldiğiniz PvP, değerli kaynakları toplamaya çalıştığınız Cycle Missions ve sürpriz içerik sunan Weekly Challenge adını taşıyan üç oyun modu bulunmakta.