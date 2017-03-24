FZ9: Timeshift(iOS)
Terör örgütünün kökünü kurutun.
FZ9: Timeshift, iPhone ve iPad’inize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz kaliteli FPS oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. Görsellik, oynanış, içerik… Her yönden kalitesini gösteren FPS oyununda bir terörist grubun kökünü kazımayla görevlendirilen Amerikan askerinin yerine geçiyoruz.
Keskin nişancı (sniper) tüfeği, makine tüfekler, roketatar ve daha nice etkili silahı kullanabildiğimiz oyunda hikaye modu, PvP, haftalık meydan okumalar gibi her biri farklı heyecan sunan sürükleyici modlar yer alıyor. Hikaye modunda 30’a yakın görev bizleri beklerken, PvP modunda dünya genelinde oyuncularla birebir kapışma fırsatımız oluyor. Haftalık meydan okumalarda da sürpriz içerikler sunuluyor.
Oyunda kullanabildiğimiz tüm silahları upgrade edebildiğimiz gibi özelleştirme seçenekleriyle kendi özel silahımızı yapabiliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- HIKER GAMES
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FZ9: Timeshift Eski Sürümleri
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- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
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