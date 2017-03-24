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FZ9: Timeshift
TamindirMobilOyunlarAksiyonFZ9: Timeshift - IPhone Ve IPad İçin FPS Oyunu

FZ9: Timeshift

(iOS)
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1 GB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
FZ9: Timeshift
FZ9: Timeshift
FZ9: Timeshift
FZ9: Timeshift

Terör örgütünün kökünü kurutun.

Erkan Calp Son güncelleme 41 dakika önce

FZ9: Timeshift, iPhone ve iPad’inize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz kaliteli FPS oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. Görsellik, oynanış, içerik… Her yönden kalitesini gösteren FPS oyununda bir terörist grubun kökünü kazımayla görevlendirilen Amerikan askerinin yerine geçiyoruz.

Keskin nişancı (sniper) tüfeği, makine tüfekler, roketatar ve daha nice etkili silahı kullanabildiğimiz oyunda hikaye modu, PvP, haftalık meydan okumalar gibi her biri farklı heyecan sunan sürükleyici modlar yer alıyor. Hikaye modunda 30’a yakın görev bizleri beklerken, PvP modunda dünya genelinde oyuncularla birebir kapışma fırsatımız oluyor. Haftalık meydan okumalarda da sürpriz içerikler sunuluyor.

Oyunda kullanabildiğimiz tüm silahları upgrade edebildiğimiz gibi özelleştirme seçenekleriyle kendi özel silahımızı yapabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
HIKER GAMES
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