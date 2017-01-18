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Gabe Newell, Half Life 3 Hakkında Konuştu!

Gabe Newell, Half Life 3 Hakkında Konuştu!

Half Life oyunlarını geliştiren Valve firmasının başındaki isim olan Gabe Newell çok kısa bir süre önce Reddit üzerindeki soru-cevap oturumunda internet kullanıcılarının Half Life 3 ve diğer Valve projeleri hakkındaki sorularını yanıtladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde internete Valve'da çalıştığını iddia eden ve ismini vermeyen bir kaynaktan elde edilen bilgiler sızmıştı. Bu kaynak, Valve'ın Half Life 3'ü geliştirmeye niyetinin olmadığını ve Half Life 3'ün hiçbir zaman çıkış yapamayacağını iddia etmişti. Bu durum Half Life 3'ü heyecanla bekleyen oyuncuların hayal kırıklığı yaşamasına neden olmuştu. Fakat Gabe Newell, Reddit üzerindeki demeçleriyle konuya ışık tuttu.

Gabe Newell'e yöneltilen sorular ve Newell'in cevapları şu şekilde:

- Soru: Half Life 3 geliştiriliyor mu?

- Cevap: 3 numaranın adı geçmemeli (ironik bir tavırla)

- Soru: Valve yeni bir oyunda Half Life ve Portal evrenlerini tekrar ziyraret etmeyi düşünüyor mu?

- Cevap: Evet

- Soru: Half Life 3'ün çıkmayacağına dair iddialar doğru mu?

- Cevap: Ben kişisel olarak internet üzerindeki bütün isimsiz kaynaklara inanırım ( :) )

- Soru: Valve yeni tek kişiik oyunlar geliştiriyor mu?

- Cevap: Evet

- Soru: Hangi yeni oyunlar geliştiriliyor?

- Cevap: Source 2 oyun motorunu kullanan oyunlar ve sanal gerçeklik oyunları

- Soru: Yeni Left 4 Dead oyunu geliştiriliyor mu?

- Cevap: Valve'da yeni ürünler yeni bir teknolojinin, bu teknolojiye merak duyan insanların ve bu teknolojiyi doğal bir şekilde uygulamanın mümkün olduğu oyunların bir araya gelmesiyle oluşur. Left 4 Dead paylaşımsal hikaye anlatımının uygulanabileceği güzel bir yer.

Gabe Newell, Source 2 oyun motorunu ana oyun geliştirme platformları olarak kullanmaya devam edeceklerini ve henüz ismini paylaşmadıkları projelerde de bu motoru kullanacaklarını sözlerine ekliyor. Ayrıca Source 2'yi daha geniş bir geliştirici kitlesine ulaştırmak ve tamamen ücretsiz erişilebilecek hale getirmek Valve'ın planları arasındaymış.

Gabe Newell'in Reddit üzerindeki soru-cevap oturumuna bu bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz:

https://www.reddit.com/user/GabeNewellBellevue

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Half Life 3 hakkında

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Yazar: - 18.01.2017

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