Galaxy Fleet: Alliance War
Uzayın derinliklerinde koloni kuruyor ve eşsiz mücadelelere katılıyorsunuz
Galaxy Fleet: Alliance War, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir uzay stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Uzayın derinliklerinde geçen oyunda kendi koloninizi kurmaya çalışıyorsunuz.
Uzayın ıssız topraklarında geçen bir oyun olan Galaxy Fleet: Alliance War kendi kolonizi kurduğunuz ve kendi silahlarınızı geliştirdiğiniz eğlenceli bir uzay oyunudur. Oyunda dünyanın her bölgesinden oyunculara karşı mücadele veriyor ve heyecanı yüksek savaşlara katılıyorsunuz. Düşmanlarınıza karşı stratejik hamleler yapıyor ya da diğer oyuncularla ittifak kurarak organize savaşlar başlatabiliyorsunuz. Saldırı ve savunma oyunu olan Galaxy Fleet: Alliance War'da hayatta kalmak için elinizden geleni yapmalısınız.
Sınırlı bir alanda oynanan oyundaki amacınız kendi koloninizi kurmak ve binlerce oyuncuya karşı mücadele vermek. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Galaxy Fleet: Alliance War destansı savaş alanları, gelişmiş kontrolleri ve bağımlılık yapıcı kurgusuyla sizleri bekliyor. Oyunda kendi gemilerinizi inşa edebiliyor ve farklı silahlar kullanabiliyorsunuz. Gezegenin kralı olmak için Galaxy Fleet: Alliance War'ı sakın kaçırmayın.
Galaxy Fleet: Alliance War oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- McsFun
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