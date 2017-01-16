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Galaxy Fleet: Alliance War
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Galaxy Fleet: Alliance War

Galaxy Fleet: Alliance War İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Galaxy Fleet: Alliance War
Galaxy Fleet: Alliance War
Galaxy Fleet: Alliance War
Galaxy Fleet: Alliance War
Galaxy Fleet: Alliance War

Uzayın derinliklerinde koloni kuruyor ve eşsiz mücadelelere katılıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Galaxy Fleet: Alliance War, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir uzay stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Uzayın derinliklerinde geçen oyunda kendi koloninizi kurmaya çalışıyorsunuz.

Uzayın ıssız topraklarında geçen bir oyun olan Galaxy Fleet: Alliance War kendi kolonizi kurduğunuz ve kendi silahlarınızı geliştirdiğiniz eğlenceli bir uzay oyunudur. Oyunda dünyanın her bölgesinden oyunculara karşı mücadele veriyor ve heyecanı yüksek  savaşlara katılıyorsunuz. Düşmanlarınıza karşı stratejik hamleler yapıyor ya da diğer oyuncularla ittifak kurarak organize savaşlar başlatabiliyorsunuz. Saldırı ve savunma oyunu olan Galaxy Fleet: Alliance War'da hayatta kalmak için elinizden geleni yapmalısınız.

Sınırlı bir alanda oynanan oyundaki amacınız kendi koloninizi kurmak ve binlerce oyuncuya karşı mücadele vermek. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Galaxy Fleet: Alliance War destansı savaş alanları, gelişmiş kontrolleri ve bağımlılık yapıcı kurgusuyla sizleri bekliyor. Oyunda kendi gemilerinizi inşa edebiliyor ve farklı silahlar kullanabiliyorsunuz. Gezegenin kralı olmak için Galaxy Fleet: Alliance War'ı sakın kaçırmayın.

Galaxy Fleet: Alliance War oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
McsFun
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