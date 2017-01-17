Galaxy Fleet: Alliance War(iOS)
Kendi koloninizi kuruyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz
Galaxy Fleet: Alliance War, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve bağımlılık yapıcı bir uzay stratejisidir. Oyunda kendi koloninizi kuruyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz.
Uzayda bir gezegende geçen oyunda kendi koloninizi kuruyor ve diğer oyuncularla destansı mücadeleler gerçekleştiriyorsunuz. Oldukça eğlenceli olan oyunda dünyanın her bölgesinden oyuncuyla sohbet edebilir ya da ittifak kurabilirsiniz. Heyecanı yüksek bir oyun olan Galaxy Fleet: Alliance War'da uzayın derinliklerinde yaşıyor ve gelişmiş savaş taktikleriyle diğer oyunculara saldırıyorsunuz. Savunma sisteminizin de gelişmiş olması gereken oyunda elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Ayrıca diğer oyuncularla ittifak kurarak organize savaşlar başlatabiliyorsunuz.
Oyundaki amacınız kendi koloninizi kurmak ve geliştirmek. Bu yüzden oyunda stratejik şekilde ilerlemeli ve iyi bir mücadele vermelisiniz. Gerçek zamanlı olarak oynanan oyunda kendi silahlarınızı da geliştirebiliyor ve binlerce kombinasyondan birine sahip olabiliyorsunuz. Kendi gemilerinizi inşa etmeli ve gezegenin kralı olmalısınız. Uzay oyunlarını seven biriyseniz bu oyun çok hoşunuza gidecek.
Galaxy Fleet: Alliance War oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Bengmangguo
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