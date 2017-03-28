Galaxy Note 7 Yenilenerek Tekrar Satışa Çıkıyor

Evet yanloş duymadınız, skandalların yıldızı olan Galaxy Note 7 tekrar satışa çıkacak. Hatırlanacağı üzere Samsung, Note 7 telefonları satışa sunduktan sonra ortaya çıkan problemler nedeniyle telefonu piyasadan toplatmıştı. Patlayan Note 7 telefonlar birçok kişinin yaralanmasına ve maddi kayba uğramasına sebep olmuş, Samsung'a tarihi boyunca yaşadığı en büyük şoku yaşaatmıştı. Fakat Samsung havlu atmamış, Note 7 telefonları toplattıktan sonra pillerini değiştirip "güvenli" etiketiyle tekrar satışa sunmuştu. Fakat bu da Samsung'u kurtaramamış, değiştirilip "güvenli" olarak etiketlenen Note 7'ler de çatlayıp patlayarak Samsung'u hüsrana uğratmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Note 7 telefonları yenileyip tekrar satışa sunacağı hakkında söylentiler ortaya çıkmıştı. Samsung, bu söylentileri doğruladı ve Note 7'leri yenilenmiş telefonlar olarak satışa sunacağını veya kiralık telefonlar olarak tüketicilere sunacağını duyurdu.

Açıkçası Samsung'un böyle bir karar alması büyük bir cesaret. Adı çıkan Note 7'lerin kötü ünvanları nedeniyle ticari olarak dezavantajlı olacakları bir sır değil. 3. kere satışa çıkacak telefonun hangi ülkelerde ve ne zaman çıkış yapacağı henüz belli değil; fakat Samsung, Note 7'leri nasıl yenilediği ve geri dönüştürdüğü hakkında bilgiler paylaştı.

Samsung'un açıklamasına göre daha önceden toplanan Note 7'ler çevreye zararlı olmayacak şekilde geri dönüştürülecek ve kullanılabilecek parçalar ayırılacak. Bu parçalar yenilenmiş Note 7'lerde kullanılacak.

Satışa çıkmayacak ve yenilenmeyecek Note 7'ler ise çöpe gitmeyecek. Bu telefonlardaki yarı iletkenler, metaller, kamera modülleri işinde uzman firmalar tarafından ayrıştırılacak. Elde edilen nikel, altın, bakır ve güçüş gibi metaller tekrar kullanılabilecek.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus AnTuTu Raporları Yayınlandı