Galaxy Note 7'lerin Patlama Nedeni Belli Oldu

Teknoloji dünyasında geçtiğimiz sene yaşanan en büyük skandallardan bir tanesi Galaxy Note 7 telefonların durdukları yerde alev almasıydı. Samsung, Galaxy Note 7 patlama haberlerinin ortaya çıkmasının üzerine piyasadan Note 7'leri toplatmıştı. Duruma çözüm getirmeye çalışan firma Note 7'lere "güvenlidir" etiketi yapıştırdıktan sonra tekrar satışa çıkarmıştı. Fakat Note 7 satışa 2. kez çıkarıldığında da aynı problemler baş göstermişti. Sonuçta Note 7'lerin üretimi tamamen durdurularak kullanıcılara para iadesi ve diğer Samsung ürünleri için indirim yapılmıştı.

Samsung, Note 7'yi tamamen piyasadan çekmesinin ardından bu telefonların patlamalarına yol açan nedeni bulmak için özel bir araştırma yürüteceğini açıklamıştı. Reuters tarafından paylaşılan yeni bilgiler araştırmanın içeriği ile ilgili ipuçları içeriyor.

Reuters, elde ettiği bilgilerin kaynağının araştırmaya bir hayli yakın birisi olduğunu iddia etmekte. Bu bilgilere göre Samsung, Note 7'lerdeki patlama problemi hakkında araştırmasını sonlandırmış. Araştırma sonuçları ise patlamaların sebebinin telefonun bataryası olduğunu gösteriyormuş.

Note 7'lerin pillerinin patlamasının sebebi olarak farklı nedenler ortaya atılmıştı. Yazılımsal problemler, telefonun tasarımı bu nedenler arasındaydı. Fakat en güçli iddia bataryadaki regülatörlerin işlerini yapmamasıydı. Samsung da bu nedenle Note 7'leri piyasadan ilk çektiğinde batarya tedarikçisini değiştirerek telefonları yeni pillerle piyasaya sürmüştü. Eğer ortaya atılan bilgiler doğruysa Samsung'un değiştirdiği pillerin de arızalı çıktığı sonucu elde ediliyor.

Samsung araştırma sonuçlarını 23 Ocak tarihinde resmi olarak yayınlayacak. Yani önümüzdeki hafta Note 7'lere ne olduğunu anlayabileceğiz.

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