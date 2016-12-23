Galaxy Note 7'nin Adı Bile Bir Uçağa Acil İniş Yaptırtıyordu!

Belki de Güney Koreli teknoloji devi Samsung hayatındaki en büyük vurgunu patlayan Note 7 skandalıyla yemişti. Note 7 duyurulmadan önce Samsung beklentileri bir hayli yükseltmiş, şu ana kadar geliştirdiği en güçlü ve en kaliteli akıllı telefonu geliştirdiğini iddia etmişti. Fakat Galaxy Note 7 piyasaya sürülünce işin rengi değişmeye başladı. İlk başta kullanıcılar şarjda bıraktıkları Note 7 telefonlarının alev aldıklarını iddia ettiler. Sonrasında ise bu durumun doğru olduğu, Note 7'nin bataryasında yaşanan bir problemden ötürü bu telefonların şarj esnasında yanmaya başladığı ortaya çıktı. Fakat Samsung'un çilesi bununla da bitmedi. Note 7 telefonlar güvenlik gerekçesiyle geri çağrıldı. Yenilenen Note 7'ler güvenli oldukları öne sürülerek tekrar satışa sunuldu; fakat aynı felaketler yine yaşandı ve bu sefer Galaxy Note 7'ler tamamen satıştan kaldırıldı.

Galaxy Note 7'lerin bu kötü karneleri birçok seyahat firmasının uçuşlarda Note 7'leri yasaklaması ile sonuçlandı. Son yaşanan olayda ise telefonun kendisinin yasaklanması bile yetmedi, ismini içeren bir WiFi erişim noktası adı bile bir uçağa zorlu iniş yaptırtılmasını gündeme getirdi. Virgin America firmasının düzenlediği bir uçuşta bir yolcu uçuşu trollemek amacıyla haince bir plan yaptı ve WiFi hotspot adını "Galaxy Note 7_1097" yaptı. Durumu gören diğer yolcular ve uçuş ekibi uçakta gerçekten bir Note 7 olduğunu düşündü ve uçakta acil anonslar yapıldı.

Yapılan anonslarda Note 7 sahini olan kişinin kendisini tanıtması ve telefonunu teslim etmesi istendi. Fakat bu kişi ortaya çıkmayınca uçağın kaptanı uçağa erken iniş yaptırılacağını ve acil durum nedeniyle uçakta arama başlatılacağını duyurdu. Uçuş ekibi ise durumun şaka olmadığını, ışıkları açarak Note 7 telefon bulunana kadar herkesin çantasının aranacağını bildirdi. Uçuşu trolleyen yolcu ise bu uyarılar karşısında yaptığı kötü şakayı açıklamak zorunda kaldı.

Galaxy Note 7 Çaldı, Telefon Elinde Patladı