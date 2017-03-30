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Galaxy on Fire 3
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Galaxy on Fire 3

(Android)
Galaxy on Fire 3 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Galaxy on Fire 3
Galaxy on Fire 3
Galaxy on Fire 3
Galaxy on Fire 3
Galaxy on Fire 3

Uzayın derinliklerinde heyecan dolu savaşlara katılın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Galaxy on Fire 3, konsol kalitesinde grafikler sunan Türkçe uzay savaş oyunu. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan uzay oyununda uzayın derinliklerine doğru yol alıyoruz. Uzayın boşluklarında sayısız düşmana karşı savaşıyor, devasa uzay istasyonlarının arasından ilerliyoruz.

OpenGL 3.1 ve Vulkan desteği sunan ender uzay savaş oyunlarından Galaxy on Fire 3. Bilim kurgu temalı oyunları seviyorsanız Android telefonunuza kesinlikle indirmelisiniz. Grafik ve sesler, oynanış dinamikleri, menüler… Her şeyiyle kalitesini ortaya koyan sürükleyici bir yapım. Galaxy on Fire serisinin yeni oyununda koca bir evreni keşfe çıkıyoruz.

İster tek başımıza istersek diğer oyuncularla ittifak kurup galaksinin en azılı suçlularıyla yüz yüze geldiğimiz aksiyon yüklü oyunun tek kötü yanı; tüm Android cihazlara optimize edilmemiş olmaması. Oyunu akıcı olarak oynamak için telefonunuzun işlemcisinin en az Snapdragon 810 veya Exynos 7420, belleğinin 3 GB olması gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Deep Silver
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