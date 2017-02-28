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Galaxy S7 Edge, MWC 2017'de En İyi Telefon Ödülünü Aldı

Galaxy S7 Edge, MWC 2017'de En İyi Telefon Ödülünü Aldı

İspanya'nın Barcelona kentinde devam etmekte olan MWC 2017 etklinliğinde en iyi akıllı telefon seçildi ve ödülün sahibi Galaxy S7 Edge oldu. Her sene MWC etkinliklerinde geleneksel olarak akıllı telefon sektöründeki en iddialı telefonlar GSMA jürisi tarafından değerlendiriliyor ve Global Mobil Ödüller sahiplerine sunuluyor. Şu ana kadar farklı etkinliklerde farklı ödüller kazanmış olan Samsung'un amiral gemisi konumundaki Galaxy S7 Edge, MWC 2017'de ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Jüri değerlendirmeyi yaparken tasarım, kamera ve performans gibi kriterlere dikkat etti. Galaxy S7 Edge bu kriterlerde gösterdiği yüksek başarı ile benzerlerinin önüne geçti.

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy S7 Edge aslında Samsung'un amiral gemisi değildi. Galaxy S7 Edge'den sonra tanıtılan ve satışa sunulan Galaxy Note 7 daha da gelişmiş özelliklere sahipti; fakat bu telefon batarya problemleri nedeniyle piyasadan 2 kere toplatılmıştı. Samsung'a en karanlık günlerini yaşatan Note 7'deki problemler çözülemeyince telefon temelli olarak satıştan çekilmişti. Samsung da tüketicilerden özür dileyerek tüketicileri Galaxy S7 Edge'e yönlendirmişti.

Samsung, MWC 2017 devam ederken önümüzdeki ay yeni bir telefon tanıtacağının müjdesini vermişti:

Samsung Galaxy S8 Resmi Tanıtım Tarihi Duyuruldu!

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Yazar: - 28.02.2017

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