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Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor

Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 Nougat

Bundan bir hafta kadar önce yazdığımız Android 7.x Telefonuma ne zaman gelir makalemizde de belirttiğimiz gibi Samsung Galaxy S7 ailesine sonunda Android 7.0 Nougat güncellemesi geliyor.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge beta periyodundan sonra en sonunda Android Nougat 7.0 almaya karar verdiler. SAM Mobile internet sitesinin haberine göre G935FXXU1DPLR sürüm numarasına sahip olan telefonlar hem Nougat hem de Ocak ayı güvenlik yamasını birlikte alacaklar. Her ne kadar sürüm numarası yukarıdaki gibi işaret edilmiş olsa da Aralık ayında beta test aşamasına dahil olan tüm telefonlar yavaş yavaş Android Nougat 7.0’a yükseltilmeye başlayacaklar.

Beta test sürümü ile arasında ne kadar değişiklik olduğu haberde açıklanmazken, daha fazla özelliğin telefonlara geleceği, kişiselleştirme olanaklarının daha fazla olabileceği söyleniyor. Önümüzdeki haftalarda S7 ailesinin yanı sıra, Samsung Galaxy Note 5’de Android Nougat 7 işletim sistemine güncellenecek. Onun hemen ardından Galaxy S6, Galaxy S6 edge ve Galaxy S6 edge+ Android Nougat 7 güncellemesi alacak telefonlar olacaklar.

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Yeni Android Nougat Beta Çıktı

Samsung Galaxy S7 Edge 'Mercan Mavisi' Rengi ile Yakında Türkiye'de!

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Yazar: - 06.01.2017

Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor İçin Yorum Yaz

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