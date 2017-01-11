Galaxy S8 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Note 7'den ötürü başı ciddi anlamda yanan Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8 ile yaralarını sarmaya çalışacak. Samsung, Galaxy S8 çıkış tarihi, teknik özellikleri ve diğer detayları için henüz herhangi bir resmi açıklama yapmamış olsa da bu telefona ait olduğu iddia edilen bilgilerden birkaçı internete sızdırılmıştı. Son sızıntılarda da telefonun tasarımı dünyayla paylaşılmıştı. Bu söylentilerin doğru olup olmadığını muhtemelen önümüzdeki ay İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress 2017 etkinliğinde görebileceğiz. Hatırlanacağı üzere Samsung geçtiğimiz senelerde amiral gemisi niteliğindeki telefonlarını MWC etkinliklerinde tanıtmıştı.

Güney Kore kaynaklı yeni bir rapor ise Samsung'un bu sene Galaxy S8 tanıtımını MWC'den daha sonra gerçekleştirebileceğine işaret ediyor. Paylaşılan iddialara göre Samsung, Galaxy S8 için Nisan ayının 3. haftasında New York şehrinde özel bir etkinlik düzenleyecek ve telefonu burada tanıtacak.

Samsung henüz bu iddialar karşısında resmi bir açıklama yapmadı. Aslında daha önceden de Galaxy S8 çıkış tarihi için farklı bir söylenti ortaya çıkmıştı. Bu söylenti, 18 Nisan tarihini işaret ediyordu. Yeni söylenti de bu tarihle paralel bir tarih ortaya atıyor. Konu hakındaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

Samsung Galaxy S8’e Ait Tasarımlar İnternete Sızdı

Galaxy S8'i Bilgisayar Gibi Kullanabilmemiz Mümkün Olabilir