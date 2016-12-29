Galaxy S8 Dedikodularında Bugün: Cihazda Fiziksel Tuşlar Olmayacak

Klişe bir giriş olacak ama ‘gün geçmiyor ki, Samsung Galaxy S8 hakkında yeni bir dedikodu internete sızmasın’ diye yazmak artık çok şaşırtıcı değil.

Teknolojik dedikodular yeni yılda ağırlıklı olarak Samsung Galaxy S8 cihazlarını konu alıyorlar. Tanıtımının da gecikmesiyle beraber bu cihaz hakkında daha çok şey duyacağımız da kesin.

Yeni bir söylentiye göre, Samsung Galaxy S8 üzerinde herhangi bir fiziksel kontrol tuşu olmayacak. Cihaz her türlü geleneksel kontrol tuşunu tamamen 3D Touch sistemindeki gibi dokunmatik olarak kullanıcıya sunacak. 3D Touch benzeri bu çözüm aslında çok da gerekli bir durum değil gibi görünse de Samsung tanıtımında şirketin elbette avantajına kullanabileceği bir yenilik olarak dikkat çekebilir.

3d Touch fonksiyonu yeni bir şey değil Samsung Galaxy 7 cihazlarında öne çıkan bir özellikti. Ancak fiziksel tuşların tamamen ortadan kaldırılıyor olması Samsung ailesinin akıllı telefonlarda kullanacağı bir özellik olarak yeni sayılabilir.

Yine de bunun bir dedikodu olduğunu ve geleneksel olarak Samsung’un bu iddialara bir cevap vermediğini de hatırlatalım. Bu arada manşet resminin de temsili olduğunu belirtmekte fayda var.

Samsung Galaxy S8 Cihazlar 8 GB RAM ile Gelebilir

Samsung Galaxy S8’e Ait Tasarımlar İnternete Sızdı