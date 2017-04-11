Galaxy S8 mi, Yoksa iPhone 7 Plus mu Darbelere Daha Dayanıklı?

İnce metal bir çerçevenin arasına gömülmüş iri bir ekrandan oluşuyormuş gibi görünen Samsung Galaxy S8 (ki aslında öyle) sizce düşme testlerinde, iPhone 7 Plus karşısında ne kadar başarılı olmuştur.

Aşağıda gayet başarılı ve abartısız bir düşme testi videosu paylaşıyoruz. Son derece iyi niyetle ve tarafız çekilmiş bu 12 dakikalık videoda, eşit yüksekliklerden yere bırakılan her iki cihazın darbelere karşı analizi yapılıyor.

Galaxy S8 ve iPhone 7 Plus ilk önce bel yüksekliğinden, ön ve sırt üstü sonra ekranın üzerine arkasından da kenarlarının üzerine doğru yere bırakılıyorlar. Daha sonra kulak hizasından da aynı şekilde bu test tekrarlanıyor. Sonunda yükseklik denemesi 3 metreye kadar artırılıyor. Testin sonucunu videodan izlemenizi tavsiye ediyoruz. Farklı mesafelerden düşen telefonların darbelere karşı farklı tepkileri olduğunu görmek ilginizi çekecektir.

İşte video;

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