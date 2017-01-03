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Galaxy S8'i Bilgisayar Gibi Kullanabilmemiz Mümkün Olabilir

Galaxy S8'i Bilgisayar Gibi Kullanabilmemiz Mümkün Olabilir

Galaxy Note 7 ile dili yanan Samsung, Galaxy S8 ile düşen itibarını yeniden yükseltebilmek için sıkı çalışacağı benziyor. Hatırlanacağı üzere Microsoft, Windows 10 Mobile ile birlikte Continuum adlı ilginç bir özellik tanıtmıştı. Bu özellik sayesinde Windows 10 Mobile kullanan telefonları monitöre bağlayıp bir bilgisayar gibi kullanabiliyordunuz. Geçtiğimiz günlerde internete sızan bir görsel de Samsung'un bu özelliğe çok benzeyen ve Samsung Desktop Experience olarak tanımladığı bir özelliği Galaxy S8'de kullanabileceğine işaret ediyor. 

Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz üzere Samsung Desktop Experience özelliği dahilinde bir Samsung telefon monitöre bağlanıyor. Sisteme klavye ve fare de eklenebiliyor. Sonuçta etrafta bir bilgisayar kasası olmasa da telefonunuz yardımıyla bilgisayar kullanabiliyorsunuz. Görsel de dikkat çeken bir ifade de "Multi-Tasking".  Görünüşe göre bu sistem aynı anda birden fazla işlem yapılmasını mümkün kılacak.

Samsung'un bu özelliği ne zaman kullanıma açacağı ve özelliğin hangi cihazlarda kullanılabileceği henüz bilinmiyor. Samsung muhtemelen, önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği Galaxy S8 tanıtımıyla birlikte bu özelliği de duyuracak.

Galaxy S8 Dedikodularında Bugün: Cihazda Fiziksel Tuşlar Olmayacak

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Yazar: - 03.01.2017

Galaxy S8'i Bilgisayar Gibi Kullanabilmemiz Mümkün Olabilir İçin Yorum Yaz

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