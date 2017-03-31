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Galaxy S8'in Yüz Tanıma Özelliğini Bir Fotoğrafla Kandırdılar

Galaxy S8'in Yüz Tanıma Özelliğini Bir Fotoğrafla Kandırdılar

Samsung Galaxy S8 cihazların ön kamerasında yer alan "yüz tanıma" güvenlik özelliği, bir fotoğrafla geçiştirilebiliyor.

İlk kez gündeme geldiğinde, telefonun sahibinin ön kamera yardımıyla yüzünün tanınarak hizmet vermeye başlaması etkileyici bir özellikti. Ancak biliyoruz ki, "Hırsıza kilit dayanmıyor". Samsung Galaxy S8 cihazların ön kameralarıyla bütünleşik gelen bu teknoloji, maalesef dün uyanık bir kullanıcı tarafından aşılabildi ve videosu da YouTube'dan yayınlandı bile.

Samsung, bu olan bitenle ilgili her hangi bir açıklama yapmadı. Ancak uyanık kullanıcı Samsung Galaxy S8 cihazın yüz tanıma özelliğini, S8'e başka bir cihazdan gösterdiği kendi fotoğrafıyla aşmayı başardı.

Bu durum Samsung Galaxy S8'in bazı özelliklerini henüz tam olarak geliştirilmemiş hatta "beta" aşamasında olduğu fikrini güçlendiriyor. Aslında bu durum daha önce Galaxy S8 lansmanı esnasında bir kullanıcı tarafından da denemiş, ancak cihaz fotoğrafı algılamayı reddetmişti. Fakat yukarıdaki video,  bu durumun farklı şartlarda başka sonuçlar vermesine sebep olduğunun da bir ispatı gibi.

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Yazar: - 31.03.2017

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