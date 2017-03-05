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Game Developers Choice Awards (GDCA) 2017 Oyun Ödülleri Sahiplerini Buldu

Geçtiğimiz günlerde 17.si düzenlenen Game Developers Choice Awards (GDCA) yani oyun geliştiricilerinin tercihleri şeklinde tanımlayabileceğimiz etkinlikte onlarca oyun çok çeşitli ödüllere layık görüldü.

DICE Oyun Ödülleri 2017'de olduğu gibi bu etkinlikte de yılın oyunu ödülüne çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olan Overwatch layık görüldü. Günümüzden daha ileri bir zamanı konu alan ve fantastik öğeleri de içeren Overwatch'un geliştirici firması olan Blizzard Entertainment ise oyuna yeni karakterler ekleyerek desteğini devam ettiriyor.

Game Developers Choice Awards Etkinliğinde Verilen Diğer Ödüller:

Best Audio (En iyi sesler)

  • Inside (Playdead)

Best Debut (En iyi çıkış)

  • Campo Santo (Firewatch)

Best Design (En iyi tasarım)

  • Overwatch (Blizzard Entertainment)

Best Mobile/Handheld Game (En iyi mobil)

  • Pokemon Go (Niantic)

Innovation Award (Yenilik ödülü)

  • No Man’s Sky (Hello Games)

Best Narrative (En iyi hikaye)

  • Firewatch (Campo Santo)

Best Technology (En iyi teknoloji)

  • Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog)

Best Visual Art (En iyi görsel efektler)

  • Inside (Playdead)

Best VR/AR Game (En iyi sanal ve artırılmış gerçeklik)

  • Job Simulator: The 2050 Archives (Owlchemy Labs)

Audience Award (En büyük kitleye ulaşan oyun ödülü)

  • Battlefield 1 (EA DICE)

Game of the Year (Yılın oyunu)

  • Overwatch (Blizzard Entertainment)

Pioneer Award (Öncülük ödülü)

  • Jordan Mechner

Ambassador Award (Temsilcilik ödülü)

  • Mark DeLoura

Lifetime Achievement Award (Ömür boyu elde edilen başarılar ödülü)

  • Tim Sweeney

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Overwatch
Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

DICE Oyun Ödülleri 2017'nin Sonuçları Açıklandı

Yazar: - 05.03.2017

Game Developers Choice Awards (GDCA) 2017 Oyun Ödülleri Sahiplerini Buldu İçin Yorum Yaz

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