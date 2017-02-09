Masaüstü bilgisayarınızda oynadığınız tüm oyunları tek bir platformda toplamanıza yardımcı olan GameRoom, kullanıcı dostu tasarımı ve işlevsel özellikleriyle tam puan almaya aday. Satın aldığınız ve yüklediğiniz oyunları bir noktada toplamanızı sağlayan uygulama ile kontrol tamamen sizde oluyor.

Oyunlara düşkün biriyseniz Steam'den ve benzeri platformlardan haberiniz vardır. Satın aldığınız ve yüklediğiniz oyunlar arasında da geçiş yapmak için ise bazen sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntıları aşmak için ise GameRoom yardımınıza koşuyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş filtreleme özellikleriyle hizmet veren GameRoom aracında oyunlarınız üzerindeki kontrolünüz artıyor. Oyunlarınızı açmak için kullanabileceğiniz uygulama ile oyun başlatmanın dışında oyun sonrası çalışacak komutları da ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada yer alan ince ayarlarla oyun performansını arttırabiliyor ve daha aktif bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. FPS'yi yükseltmek ve daha gelişmiş bir oyun deneyimi için GameRoom'u mutlaka denemelisiniz.

Ayrıca GameRoom, bilgisayarınızdaki ve Steam hesabınızdaki oyunları otomatik olarak tarar ve kendine dahil eder. Siz ise sadece oyunu başlatıp oyuna giriyorsunuz.

GameRoom uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.