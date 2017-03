Gangstar New Orleans Türkiye'de İndirmeye Açıldı!

Gameloft'un heyecanla beklenen açık dünya tabanlı yeni aksiyon oyunu nihayet ülkemizde de indirmeye açıldı, oyuncular Gangstar New Orleans oyununu Android ve iOS akıllı telefon ve tabletlerine indirip oynamaya başlayabiliyorlar. Özellikle GTA serisindeki oyunları seven oyuncuların keyifle oynadığı Gangstar oyunları daha önceden mobil cihazlarımızın sınırlarını zorlamış, güzel grafikleri zengin bir içerikle birleştirmişti. Serinin yeni oyunu ise artırılmış grafik kalitesi ile dikkat çekiyor. Gangstar New Orleans, ilk aşamada belli ülkelerde indirmeye açılmıştı, yani oyunu normal yollar ile Türkiye'de indiremiyorduk. Şimdi ise bu bölge kilidi kaldırıldı ve oyun Türkiye'de de indirilebilir hale geldi.

Gameloft'un tamamen ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunduğu Gangstar New Orleans'ta motosiklet çeteleri, yolsuz polisler ve Voodoo büyücüleri ile dolu bir şehirde kendi suç imparatorluğumuzu kurmaya çalışıyor, bu iş için bolca silahlı çatışma içerisine giriyoruz. Oyunda birçok farklı aracı kullanabilmekteyiz. Bunlara ek olarak oyunda kendi mahallemize sahip olabiliyor, bu mahalleyi düşmanlarımızın saldırılarına karşı koruyarak kaynak elde edebiliyoruz.

Gangstar New Orleans'ı Android ve iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz; oyunun Android sürümünü oynayabilmek için Android 4.0 işletim sistemine, iOS sürümünü oynayabilmek için iOS 8.0 işletim sistemini sahip olmanız gerekli:

Oyunun Windows 8 ve Windows 10 üzerinde çalışan PC sürümünü indirerek Gangstar New Orleans'ı bilgisayarınızda da oynayabilirsiniz:

