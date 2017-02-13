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Gangstar New Orleans
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Gangstar New Orleans

(Android)
Gangstar New Orleans İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Gangstar New Orleans
Gangstar New Orleans
Gangstar New Orleans
Gangstar New Orleans
Gangstar New Orleans

Gameloft'un yeni oyunu GTA'yı aratmıyor.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Gangstar New Orleans, Android platformunda GTA benzeri oyunlar arasında açık ara en iyisi. Gameloft tarafından geliştirilen GTA benzeri açık dünya aksiyon – macera oyununun ücretsiz indirilip oynanabilir olması ve de Türkçe dil desteğiyle gelmesi ise harika. Kaliteli grafik ve ses efektleri, kolay bağımlılık yapan oynanış, uzun süreli oynanış sunan hikaye modu ile mobil platformda GTA hayranlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Dilediğimizce gezme özgürlüğü verilen, suç oranının yüksek olduğu New Orleans şehrinde geçen açık dünya aksiyon – macera oyunu Gangstar New Orleans, etkileyici bir sinematik ile başlıyor. Palyaço kılığına büründüğümüz ilk görevimizde büyük soygunu sonlandıracağımız esnada korumalara yakalanıyor ancak bulunduğumuz yerden bir şekilde kaçıyoruz. Çıkışımızın ardından soygun yerini patlatıp hızla uzaklaşıyoruz. Bu noktada yüzümüzü açan karakterimiz aksiyona hız kesmeden devam ediyor.

Motosiklet çeteleri, yolsuz polisler, Voodoo rahiplerinin kol gezdiği sokaklarda en azılı suçlu olmak için çaba sarf ettiğimiz açık dünya oyununda New Orleans şehrinde gezilmedik yer bırakmıyoruz. Verilen görevleri en çabuk ve istenen şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Görev demişken, görevler oyun alanında üst bölümde yazıyor ve geçen konuşmadan detayları alıyoruz. Bol diyaloglu ancak Türkçe dil desteği olduğundan sorun olmuyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Gameloft
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