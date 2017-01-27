Gangstar New Orleans
Gameloft, GTA severleri coşturacak bir oyunla karşımızda.
Gangstar New Orleans, ücretsiz indirip oynayabileceğiniz GTA benzeri açık dünya tabanlı aksiyon – macera oyunu. iOS platformunda Gameloft imzasını taşımasıyla öne çıkan yapımda büyüleyici New Orleans şehrinin sokaklarında aksiyon dolu saatler geçiriyoruz. Polislerle çatışma, çetelerle karşı karşıya gelme, araç bombalama ve daha nice olaya karışıyoruz.
iPhone ve iPad'de Bölge Kısıtlaması Olan Oyun ve Uygulamalar Nasıl İndirilir
New Orleans şehrinde olma sebebimizi açıklayan etkileyici bir sahneyle girişin yapıldığı oyunda azılı suçlular arasına girmeye çalışan bir karakterin yerine geçiyoruz. İlk bölümde palyaço kılığına bürünen karakterimiz iş üstünde yakayı ele veriyor ancak korumaları atlatıp bulunduğu yerden kaçmayı başarıyor. Akabinde çeteler karşısına çıkıyor. Onları atlattıktan sonra soygunun gerçekleştiği binayı havaya uçurup olay yerinden uzaklaşıyor. Bu olayın ardından karakterimizin yüzünüzü görüyoruz ve 6 karakter arasından seçim yapmamız isteniyor.
Bir yandan verilen zorlu görevleri tamamlamaya çalışırken diğer yandan kendi silah depomuzu kurup bölgemizi savunmaya çalıştığımız açık dünya oyununda silah, araç, gangster sayısı bir hayli fazla. Keskin nişancıdan patlayıcı uzmanına çok sayıda kimliğe bürünebiliyoruz.
AAA kalitesinde grafikler sunan oyunda aldığımız görev üst bölümde yazarken neden o görevin bize verildiğine ilişkin konuşmaları da içeren diyaloglar alt bölümde yansıtılıyor. Bu noktada oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Diyalogların Türkçe olması yabancı dil bilmeyenler için hikayeyi anlayabilmek açısından önemli. Bunun dışında sol üstte haritamız yer alıyor. Silah seçimini de sağ üstten yapıyoruz. Karakterimizi de sol alttaki analog ile yönetiyoruz. Araca bindiğimiz vakit te sol ve sağ yandaki butonları kullanıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Toplam:
- 5
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Gameloft
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