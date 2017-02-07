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Gangster Revenge: Final Battle
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Gangster Revenge: Final Battle

Gangster Revenge: Final Battle İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Gangster Revenge: Final Battle
Gangster Revenge: Final Battle
Gangster Revenge: Final Battle
Gangster Revenge: Final Battle
Gangster Revenge: Final Battle
Gangster Revenge: Final Battle

Gangster Revenge: Final Battle'da şehrin en büyük gangsteri olmaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Gangster Revenge: Final Battle eğer mobil cihazlarınızda eğlenceli bir aksiyon oyunu oynamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir yapım. 

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Gangster Revenge: Final Battle'da bir gangsterin hikayesi konu alınıyor. Gangster kahramanımız daha önceden dost bildiği insanlar tarafından ihanete uğruyor. Bu ihanet nedeniyle de yakalanarak hapse tıkılıyor. Kahramanımız hapisten çıktığında ise intikam almak için eski dostlarını aramaya başlıyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz.

Gangster Revenge: Final Battle'da birçok farklı araca binme imkanına sahibiz. Arabalar ve farklı motorlar kullanabileceğimiz araçlar arasında. Bu araçları kullanarak yarışlara katılabiliyoruz. Ayrıca heyecanlı polis kovalamacaları da bizi bekliyor. Oyunda araç kullanmanın yanısra silahlı çatışmalara katılarak düşmanlarımızı temizlememiz gerekmekte. Bu çatışmalarda farklı silah seçeneklerine sahibiz. Kullandığımız silahları geliştirebilmemiz de mümkün.

Gangster Revenge: Final Battle ortalamanın üzerinde bir grafik kalitesine sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Tapinator, Inc.
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