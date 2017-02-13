Garfield Smogbuster(Android)
Garfield ve arkadaşlarıyla çevre kirliliğinin önüne geçin.
Garfield Smogbuster, yemeyi seven sevimli kedi Garfield ve arkadaşlarının yer aldığı arcade oyunu. Uçan arabamızı binip çevreyi kirleten her şeyle mücadele ettiğimiz oyun, Android platformunda ücretsiz. Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan yenilikçi – tek dokunuş kontrol sistemine sahip olduğunu da ekleyeyim.
Yüksek kalitede grafikler sunan oyunda Garfield oyun ve animasyon filmlerinde gördüğümüz John, Arlene, Harry, Nermal, Squeak ve Odie karakterleriyle havayı kirleten fabrika ve arabaların yanı sıra kirli sis dumanı oluşturan aynı zamanda güneş ışınlarını engelleyen bakterileri şehirden temizlemeye çalışıyoruz. Özel yapım uçan arabamızla ateş ederek çevre kirliliğine yol açan her şeyi ortadan kaldırıp şehrin kirli dokusunu yok ediyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Anuman
Beceri Popülerleri
- Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
- BBTANAndroid için Beceri Oyunu
- Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
- Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
- aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
Garfield Smogbuster Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı