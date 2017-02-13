Garfield Smogbuster, yemeyi seven sevimli kedi Garfield ve arkadaşlarının yer aldığı arcade oyunu. Uçan arabamızı binip çevreyi kirleten her şeyle mücadele ettiğimiz oyun, Android platformunda ücretsiz. Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan yenilikçi – tek dokunuş kontrol sistemine sahip olduğunu da ekleyeyim.

Yüksek kalitede grafikler sunan oyunda Garfield oyun ve animasyon filmlerinde gördüğümüz John, Arlene, Harry, Nermal, Squeak ve Odie karakterleriyle havayı kirleten fabrika ve arabaların yanı sıra kirli sis dumanı oluşturan aynı zamanda güneş ışınlarını engelleyen bakterileri şehirden temizlemeye çalışıyoruz. Özel yapım uçan arabamızla ateş ederek çevre kirliliğine yol açan her şeyi ortadan kaldırıp şehrin kirli dokusunu yok ediyoruz.