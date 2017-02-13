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Garfield Smogbuster
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Garfield Smogbuster

Garfield Smogbuster İndir Hemen İndir

224 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Garfield Smogbuster
Garfield Smogbuster
Garfield Smogbuster
Garfield Smogbuster
Garfield Smogbuster

Garfield ve arkadaşlarıyla çevre kirliliğinin önüne geçin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Garfield Smogbuster, abur cubur yemeyi seven sevimli kedimiz Garfield ve arkadaşlarıyla çevre kirliliğini önlediğimiz arcade türünde bir iOS oyunu. Çizgi filmleri, animasyon filmleriyle yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Garfield, özel üretim uçan arabasıyla uzun bir yolculuğa çıkıyor.

Garfield ve sahibi John, köpek dostu Odie, Arlene, Harry, Squeak dahil 8 karakterle oynayabiliyoruz. Uçan araba kullandığımız oyunda amacımız; çevre kirliliğine yol açan her şeyi ortadan kaldırmak. Fabrikalar, araçlar, hatta bakterilerle bile mücadele ediyoruz. Nüfusu oldukça fazla olan şehirlerde durmaksızın ilerliyoruz.

Garfield Smogbuster Özellikleri:

  • Garfield çizgi – animasyon filmlerinden tanıdık 8 oynanabilir karakter
  • Farklı araçlar
  • Farklı türde düşmanlar
  • Bonus puan kazandıran özel öğeler
  • Facebook’da skor paylaşma

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve üzeri
Üretici:
Microids
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