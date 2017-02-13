Garfield Smogbuster, abur cubur yemeyi seven sevimli kedimiz Garfield ve arkadaşlarıyla çevre kirliliğini önlediğimiz arcade türünde bir iOS oyunu. Çizgi filmleri, animasyon filmleriyle yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Garfield, özel üretim uçan arabasıyla uzun bir yolculuğa çıkıyor.

Garfield ve sahibi John, köpek dostu Odie, Arlene, Harry, Squeak dahil 8 karakterle oynayabiliyoruz. Uçan araba kullandığımız oyunda amacımız; çevre kirliliğine yol açan her şeyi ortadan kaldırmak. Fabrikalar, araçlar, hatta bakterilerle bile mücadele ediyoruz. Nüfusu oldukça fazla olan şehirlerde durmaksızın ilerliyoruz.

Garfield Smogbuster Özellikleri: