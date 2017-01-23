?     Geri Bildirim
Gauge Battery Widget
TamindirMobilVerimlilikGauge Battery Widget - Android Için Batarya Durumu Gösterme Uygulaması

Gauge Battery Widget

Gauge Battery Widget İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Gauge Battery Widget
Gauge Battery Widget
Gauge Battery Widget
Gauge Battery Widget
Gauge Battery Widget

Gauge Battery Widget uygulaması cihazınızın batarya durumunu kaliteli grafiklerle sizlere sunuyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Gauge Battery Widget uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızın batarya durumunu daha eğlenceli bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Piyasadaki pil durumu gösterme uygulamalarından daha farklı bir yapıya sahip olan Gauge Battery Widget uygulamasında, batarya durumunuzu analog bir widget ile görebilmeniz mümkün. Yüksek kaliteli grafiklere sahip olan widget’lar kullanacağınız yere göre küçük, orta veya büyük olarak kolayca ayarlanabiliyor. Benzin göstergesi, hız göstergesi gibi çeşitli analog gösterimler sunan uygulamada göstergenin içinde kalan pil yüzdesini de görebilirsiniz.

Durum çubuğunda da kalan pil yüzdesini gösteren uygulama, bu bölümü kapatabilmenize de imkan tanıyor. Ayarlanabilir pil uygulaması rengi sunan Gauge Battery Widget, uygulama içerisinden pilin kaç saat dayanabileceği ve kaç saatte şarj edilebileceği gibi bilgiler sunmanın yanı sıra Wi-Fi, senkronizasyon, mobil veri, sessize alma gibi kısayolları da sizlere sunuyor.

Eğer, halihazırda bulunan pil durumu gösterme uygulamalarından sıkıldıysanız size farklı bir deneyim kazandıracağını düşündüğüm Gauge Battery Widget uygulamasını indirebilirsiniz.

Gauge Battery Widget için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Tomas Hubalek
Gauge Battery Widget QR Kodu Okutarak İndir

Verimlilik Popülerleri

  1. ACR
    ACRAndroid için Görüşme Kayıt Uygulaması
  2. QR Code Reader
    QR Code ReaderAndroid için Karekod Okuyucu
  3. ES File Explorer
    ES File ExplorerAndroid için Dosya Yönetimi Uygulaması
  4. UC Browser Mini
    UC Browser MiniAndroid için Hızlı Tarayıcı
  5. Dosya Yöneticisi
    Dosya YöneticisiAndroid için Dosya Yönetme Uygulaması