Gauge Battery Widget uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızın batarya durumunu daha eğlenceli bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Piyasadaki pil durumu gösterme uygulamalarından daha farklı bir yapıya sahip olan Gauge Battery Widget uygulamasında, batarya durumunuzu analog bir widget ile görebilmeniz mümkün. Yüksek kaliteli grafiklere sahip olan widget’lar kullanacağınız yere göre küçük, orta veya büyük olarak kolayca ayarlanabiliyor. Benzin göstergesi, hız göstergesi gibi çeşitli analog gösterimler sunan uygulamada göstergenin içinde kalan pil yüzdesini de görebilirsiniz.

Durum çubuğunda da kalan pil yüzdesini gösteren uygulama, bu bölümü kapatabilmenize de imkan tanıyor. Ayarlanabilir pil uygulaması rengi sunan Gauge Battery Widget, uygulama içerisinden pilin kaç saat dayanabileceği ve kaç saatte şarj edilebileceği gibi bilgiler sunmanın yanı sıra Wi-Fi, senkronizasyon, mobil veri, sessize alma gibi kısayolları da sizlere sunuyor.

Eğer, halihazırda bulunan pil durumu gösterme uygulamalarından sıkıldıysanız size farklı bir deneyim kazandıracağını düşündüğüm Gauge Battery Widget uygulamasını indirebilirsiniz.