Gaziantepli Tostçu Erol, Sosyal Medyada Fenomen Oldu!

22 yıldır tostçuluk yapan Tostçu Erol, sosyal medya sayesinde daha popüler bir hale geldi. Mehmet Erol Sorgulu tarafından işletilen Tostçu Erol, siparişlerine yetişmekte zorlanıyor.

Babasının mesleğini eline alan Mehmet Erol Sorgulu, 22 yıldır tostçuluk yapıyor. İşinde usta ve başarılı olan işletmeci, Youtube üzerinde bir kanal oluşturarak tost yapım videoları çekmeye başlamış. Antep fıstıklı tostundan tutun da kebaplı tosta kadar adını daha önce duymadığınız tost yapım videoları ile 1 yıllık sürede popüler bir hale gelmiş.

Sosyal medyaya fenomen bir hale gelen Tostçu Erol'un müşterileri de bu sayede daha çok artmaya başlamış. En yoğun günlerini yaşayan Tostçu Erol, artık müşterilerine yetişmeye zorlanmaya başlamış. Yoğunluktan mutlu olan Tostçu Erol'un işletmecisi Mehmet Erol Sorgulu, popülerliğini tostların lezzetine ve sosyal medyaya bağlıyor. Tostçu Erol'un Youtube kanalı şu anda 233 bin aboneye ve 11 milyon izlenmeye sahip.

Tostçu Erol'un en popüler tostu atom tost olarak biliniyor. Tost fiyatlarının ise 6 ile 20 lira arasında değiştiği belirtiliyor.

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