?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaGaziantepli Tostçu Erol, Sosyal Medyada Fenomen Oldu!

Gaziantepli Tostçu Erol, Sosyal Medyada Fenomen Oldu!

Gaziantepli Tostçu Erol Fenomen Oldu!

22 yıldır tostçuluk yapan Tostçu Erol, sosyal medya sayesinde daha popüler bir hale geldi. Mehmet Erol Sorgulu tarafından işletilen Tostçu Erol, siparişlerine yetişmekte zorlanıyor.

Babasının mesleğini eline alan Mehmet Erol Sorgulu, 22 yıldır tostçuluk yapıyor. İşinde usta ve başarılı olan işletmeci, Youtube üzerinde bir kanal oluşturarak tost yapım videoları çekmeye başlamış. Antep fıstıklı tostundan tutun da kebaplı tosta kadar adını daha önce duymadığınız tost yapım videoları ile 1 yıllık sürede popüler bir hale gelmiş.

Sosyal medyaya fenomen bir hale gelen Tostçu Erol'un müşterileri de bu sayede daha çok artmaya başlamış. En yoğun günlerini yaşayan Tostçu Erol, artık müşterilerine yetişmeye zorlanmaya başlamış. Yoğunluktan mutlu olan Tostçu Erol'un işletmecisi Mehmet Erol Sorgulu, popülerliğini tostların lezzetine ve sosyal medyaya bağlıyor. Tostçu Erol'un Youtube kanalı şu anda 233 bin aboneye ve 11 milyon izlenmeye sahip.

Tostçu Erol'un en popüler tostu atom tost olarak biliniyor. Tost fiyatlarının ise 6 ile 20 lira arasında değiştiği belirtiliyor.

Sosyal Medyada Nusr-et Rüzgarı Esiyor!

Sosyal Medyayı Sallayan Adam: 'Kar'a Sevdalandı, Şimdi de Balayına Çıktı!

Editöre Yaz:
Yazar: - 24.01.2017

Gaziantepli Tostçu Erol, Sosyal Medyada Fenomen Oldu! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

BKM 2016 Alışveriş İstatistik Verilerini Açıkladı BKM 2016 Alışveriş İstatistik Verilerini Açıkladı En son ne zaman gönlünüzce alışveriş yaptınız? İhtiyaçlarınızı almaktan bahsetmiyorum, sırf canınız istediği için rengini beğendiğiniz…
Bir Arama Motoru Satın Alan Zuckerberg, Google'a Rakip mi Olacak? Bir Arama Motoru Satın Alan Zuckerberg, Google'a Rakip mi Olacak?Facebook’un patronu Mark Zuckerberg, hisselerinin yüzde 99’unu hibe ettiği yardım kuruluşu aracılığıyla akademik araştırmalara yönelik… Resident Evil 7 Çıktı! İşte İlk İnceleme Puanları Resident Evil 7 Çıktı! İşte İlk İnceleme PuanlarıResident Evil serisi bugüne kadar onlarca oyun ve bir o kadar da filme konu oldu. Serinin son üyesi Resindet Evil 7 ise kardeşlerinden farklı bir…
Elektrik Faturalarının Maliyeti Yüzde 75 Aşağı Çekilebilir Facebook’tan İslami Sayfalara Sansür Var İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten