?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımGboard 6.1 İçin Google Servisleri Ile Bütünleşik Yenilikler

Gboard 6.1 İçin Google Servisleri ile Bütünleşik Yenilikler

Gboard 6.1 İçin Yenilikler

Gboard – Google Klavye, Android telefon kullanıcıları için Google servisleriyle bütünleşebilen, yazma hızını artıran ücretsiz indirilebilir en iyi klavye uygulamalarından biri.

Gboard ile  Google servislerini kullanabilmeniz oldukça kullanışlı olabiliyor. O sırada içerisinde bulunduğunuz sohbetten ayrılmadan mekan arama, video ve resim bulup paylaşma, hava durumu bilgisini öğrenme, maç sonuçlarına bakma ve bunlara benzer daha pek çok şeyi klavye üzerinden yapabiliyorsunuz.

Bu uygulama, son güncellemeyle Türkçe dil desteğine kavuşmuş, sesle yazma, emoji ve GIF arama, çok dilli yazma özelliklerini bünyesine dahil ettiği için oldukça tutulmuştu.

Google Klavye uygulamasını Gboard'a güncelleyen kullanıcılar, bu özelliklerin hepsinin üzerine şimdi de Google Doodle'ları da görüntüleyerek paylaşabilecekler. Gboard bütünleşik arama özelliğini kullanarak, belli tarihlerde ya da o gün yayınlanan Doodle'ları Gboard vasıtasıyla bulup, paylaşmanız mümkün olabilecek. Peki, bu çok mu mühim? Bu tamamen neyi, ne kadar önemsediğinize bağlı.

Gboard 6.1 İçin Yenilikler

Bu özelliğin yanı sıra, sesle yazma özelliğinin üzerinden biraz geçilerek eskisinden farklı olarak mikrofon simgesine tıkladığınızda klavye açık kalıyor. Ses kaydını durdurmak için her hangi bir yere tekrar tıklamanız yeterli oluyor.

Gboard 6.1 İçin Yenilikler

Gboard uygulamasında GIF tavsiyeleri de güncelleniyor. Eskiden sadece uyumlu uygulamalar için GIF önerileri veren Gboard, artık "tavsiye çubuğuna" doğrudan GIF tavsileri getiriyor.

İndir
Gboard Android
Gboard Android Android İçin Google Klavye Uygulaması

İndir152 MB
Gboard iOS
Gboard iOS iPhone ve iPad İçin Google Klavye Uygulaması

Editöre Yaz:
Yazar: - 08.03.2017

Gboard 6.1 İçin Google Servisleri ile Bütünleşik Yenilikler İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Android 8.0 Hakkında 3 Önemli Detay Sızdırıldı Android 8.0 Hakkında 3 Önemli Detay Sızdırıldı Bu yıl Google I/O 2017 etkinliği 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında yine Silikon Vadisi'nde yapılacak. Bu etkinlikte yeni Android 8.0 işletim sisteminin…
Sniper: Ghost Warrior 3 Bir Kez Daha Ertelendi Sniper: Ghost Warrior 3 Bir Kez Daha ErtelendiCI Games yani City Interactive firması tarafından geliştirilen sürükleyici keskin nişancılık oyunu serisinin son oyunu olacak olan Sniper: Ghost… Sentinel 2B Uydusu Yörüngede Yerini Aldı Sentinel 2B Uydusu Yörüngede Yerini AldıDaha önce gönderilmiş gözlem uydusu Sentinel 2A ile birlikte 180 derecelik açılarla Dünya’dan görüntü toplayacak Sentinel 2B yörüngede…
Warhammer 40,000: Dawn of War 3'ün Çıkış Tarihi Açıklandı Volkswagen'in Sürücüsüz Otomobili 'Sedric' Tanıtıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten