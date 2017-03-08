Gboard 6.1 İçin Google Servisleri ile Bütünleşik Yenilikler

Gboard – Google Klavye, Android telefon kullanıcıları için Google servisleriyle bütünleşebilen, yazma hızını artıran ücretsiz indirilebilir en iyi klavye uygulamalarından biri.

Gboard ile Google servislerini kullanabilmeniz oldukça kullanışlı olabiliyor. O sırada içerisinde bulunduğunuz sohbetten ayrılmadan mekan arama, video ve resim bulup paylaşma, hava durumu bilgisini öğrenme, maç sonuçlarına bakma ve bunlara benzer daha pek çok şeyi klavye üzerinden yapabiliyorsunuz.

Bu uygulama, son güncellemeyle Türkçe dil desteğine kavuşmuş, sesle yazma, emoji ve GIF arama, çok dilli yazma özelliklerini bünyesine dahil ettiği için oldukça tutulmuştu.

Google Klavye uygulamasını Gboard'a güncelleyen kullanıcılar, bu özelliklerin hepsinin üzerine şimdi de Google Doodle'ları da görüntüleyerek paylaşabilecekler. Gboard bütünleşik arama özelliğini kullanarak, belli tarihlerde ya da o gün yayınlanan Doodle'ları Gboard vasıtasıyla bulup, paylaşmanız mümkün olabilecek. Peki, bu çok mu mühim? Bu tamamen neyi, ne kadar önemsediğinize bağlı.

Bu özelliğin yanı sıra, sesle yazma özelliğinin üzerinden biraz geçilerek eskisinden farklı olarak mikrofon simgesine tıkladığınızda klavye açık kalıyor. Ses kaydını durdurmak için her hangi bir yere tekrar tıklamanız yeterli oluyor.

Gboard uygulamasında GIF tavsiyeleri de güncelleniyor. Eskiden sadece uyumlu uygulamalar için GIF önerileri veren Gboard, artık "tavsiye çubuğuna" doğrudan GIF tavsileri getiriyor.