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Gboard
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Gboard

(iOS)
Gboard İndir Hemen İndir

152 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Gboard
Gboard
Gboard
Gboard
Gboard

Google'ın gelişmiş klavye uygulamasında kaydırarak yazma, gif, emoji ve arama bir arada.

Erkan Calp Son güncelleme 4 dakika önce

Gboard, Google'ın iPhone ve iPad cihaz kullanıcılarının beğenisine ücretsiz sunduğu siyah tema seçenekli Türkçe klavye uygulaması. GIF, emoji, kaydırarak yazma ve ek olarak Google Aramanın dahil edildiği klavye, iOS’un kendi klavyesinden memnun kalmayanlar için kesinlikle en iyi seçenek.

iOS’un üçüncü parti klavye desteği kazanmasıyla yazmayı kolaylaştıran hareket destekli ve animasyonlu GIF paylaşımına izin veren birçok klavye uygulaması gördük ancak hiçbiri Gboard kadar gelişmiş değil.

Google tarafından geliştirilen ve iOS 9.0 güncellemesini almış tüm iPhone ve iPad’lerin varsayılan klavyesi yerine geçebilen Gboard’da hıza odaklanılmış. Sohbet anında klavyeye entegre Google simgesine dokunarak hızlıca arama yapabiliyor ve sonucu yazışma alanına taşıyabiliyorsunuz. Yakınlardaki mağaza ve restoranlar, video ve görsel, hava tahminleri, haber ve makale, maç sonuçları aklınıza gelebilecek her şeyi arayabiliyorsunuz. Arama yapmanın yanı sıra sohbeti neşelendirmek adına hızlıca animasyonlu GIF veya emoji bulup paylaşabiliyorsunuz.

Parmağı harfler arasında kaydırarak hızlı yazmayı destekleyen Gboard’un gizliliğe önem verilerek geliştirildiği de özellikle belirtilmiş.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 621
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Google
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