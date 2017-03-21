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Gearbest
TamindirMobilYaşamGearbest - Android Için Yurt Dışı Alışveriş Uygulaması

Gearbest

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Gearbest
Gearbest
Gearbest
Gearbest
Gearbest

300 binden fazla ürüne bakabileceğiniz harika bir alışveriş uygulaması

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Gearbest, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir alışveriş uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir arayüze sahip olan uygulama ile on binlerce ürüne göz atabiliyorsunuz.

Farklı kategorilerde ürünlerin yer aldığı bir alışveriş uygulaması olan Gearbest, teknolojiden eve, kişisel bakımdan giyime kadar on binlerce ürünün yer aldığı bir uygulamadır. Basit bir arayüze ve kolay kullanıma sahip olan Gearbest ile dilediğiniz ürünü ucuz fiyata alabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize kaliteli hediyeler alabileceğiniz uygulama ile karşılaştırma listeleri oluşturabilir ve kararsızlık durumlarında işinizi kolaylaştırabilirsiniz. PayPal desteğine de sahip olan uygulama ile güvenli alışveriş keyfi de yaşayabiliyorsunuz. Haftalık ve günlük kampanyaların da yer aldığı uygulamayı sürekli takip ederek ucuz ürünler satın alabilirsiniz. 

Sosyal medya uygulamalarıyla da beğendiğiniz ürünleri paylaşabilir ve arkadaşlarınızdan tavsiyeler alabilirsiniz. Müşteri yorumlarını da okuyabilir ve ürün hakkında detaylı özellik listesine erişebilirsiniz. Klasik online alışveriş işlemlerinin hepsine sahip olabilmenizi sağlayan Gearbest'i mutlak denemelisiniz. Eğer internetten alışveriş yapıyorsanız bu uygulamayı da beğeneceğinizi söyleyebilirim.

Gearbest uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
GearBest
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