Gearbest, ucuz fiyata kaliteli ürünler almanıza olanak sağlayan mobil alışveriş uygulamasıdır. Yüz binlerce ürüne bakabileceğiniz uygulama ile farklı kategorilerden ürünleri uygun fiyata satın alabiliyorsunuz.

140 farklı kategoriden 300 bini aşkın ürüne sahip olan Gearbest, alışveriş severler için harika bir uygulamadır. iPhone cihazınızda kullanabileceğiniz uygulama ile dilediğiniz ürünü uygun fiyata satın alabiliyorsunuz. Güvenliği de ön planda tutan uygulama, sevdiklerinize ucuz ve kaliteli hediyeler almak için tercih edebileceğiniz harika bir uygulamadır. Basit bir arayüze ve kolay kullanıma sahip olan Gearbest, aynı zamanda PayPal ödemesine de destek sunuyor. 128 bit SSL sertifikasıyla korunan siparişlerinizi dilediğiniz gibi takip edebiliyor ve kargo bilgilerinizi anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Haftalık ve günlük kampanyaların da yer aldığı uygulamayı sürekli takip ederek daha ucuz ürünler satın alabilirsiniz.

Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize hediye almanız için harika bir ortam sunan Gearbest'de kararsız kalma durumunuz da ortadan kalkıyor. Müşteri yorumlarını okuyabileceğiniz ve karşılaştırma listeleri oluşturabileceğiniz imkanları da sunan Gearbest, internet üzerinden alışveriş yapanların telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulamadır.

Gearbest uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.