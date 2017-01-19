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Gebelik (Hamilelik) Hesaplama
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Gebelik (Hamilelik) Hesaplama

Gebelik (Hamilelik) Hesaplama İndir Hemen İndir

3.86 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Gebelik (Hamilelik) Hesaplama
Gebelik (Hamilelik) Hesaplama
Gebelik (Hamilelik) Hesaplama
Gebelik (Hamilelik) Hesaplama

Anne adaylarını meraktan kurtaran işlevsel bir uygulama

Murat İşçi Son güncelleme 5 dakika önce

Anne adaylarını yakından ilgilendiren bir uygulama olarak karşımıza çıkan Gebelik (Hamilelik) Hesaplama uygualmasıyla ne kadar gününüz kaldığını gün, saat, dakika ve saniye cinsinden her an öğrenebiliyorsunuz. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile meraktan kurtuluyorsunuz.

Kadınların en hassas dönemlerinden olan hamilelik için geliştirilmiş olan Gebelik (Hamilelik) Hesaplama uygulaması ile kadınlar son adet dönemlerinden itibaren ne zaman hamile kaldılarını, ne zaman çocuklarını doğracaklarını bilgilerine erişebiliyorlar. Hamilelik hesaplamasını kolay bir şekilde yapan Gebelik (Hamilelik) Hesaplama uygulaması internet gereksinimi duymuyor. Böylece bir kee indirip dilediğiniz kadar programı kullanabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olması ise oldukça önemli. Ayrıca kalan günlerin ekran görüntüsü kolay bir şekilde alınıp sosyal medya uygulamalarıyla da paylaşılabiliyor. Ne zaman doğum yapabileceğinizi aşağı yukarı hesaplayan Gebelik Hesaplama uygulaması her hamile kadının telefonuda olmalı. Oldukça kolay bir kullanımı bulunan uygulama ilk kez indirildiğinde bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve daha sonra sayaçın sayması beklenmelidir. Daha sonra istediğiniz zaman uygulamadan kalan gününüzü kontrol edebiliyorsunuz.

Gebelik Hesaplama uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
HeroTürk
Gebelik (Hamilelik) Hesaplama QR Kodu Okutarak İndir

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