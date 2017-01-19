Anne adaylarını yakından ilgilendiren bir uygulama olarak karşımıza çıkan Gebelik (Hamilelik) Hesaplama uygualmasıyla ne kadar gününüz kaldığını gün, saat, dakika ve saniye cinsinden her an öğrenebiliyorsunuz. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile meraktan kurtuluyorsunuz.

Kadınların en hassas dönemlerinden olan hamilelik için geliştirilmiş olan Gebelik (Hamilelik) Hesaplama uygulaması ile kadınlar son adet dönemlerinden itibaren ne zaman hamile kaldılarını, ne zaman çocuklarını doğracaklarını bilgilerine erişebiliyorlar. Hamilelik hesaplamasını kolay bir şekilde yapan Gebelik (Hamilelik) Hesaplama uygulaması internet gereksinimi duymuyor. Böylece bir kee indirip dilediğiniz kadar programı kullanabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olması ise oldukça önemli. Ayrıca kalan günlerin ekran görüntüsü kolay bir şekilde alınıp sosyal medya uygulamalarıyla da paylaşılabiliyor. Ne zaman doğum yapabileceğinizi aşağı yukarı hesaplayan Gebelik Hesaplama uygulaması her hamile kadının telefonuda olmalı. Oldukça kolay bir kullanımı bulunan uygulama ilk kez indirildiğinde bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve daha sonra sayaçın sayması beklenmelidir. Daha sonra istediğiniz zaman uygulamadan kalan gününüzü kontrol edebiliyorsunuz.

Gebelik Hesaplama uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.