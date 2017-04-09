Gece Saat 02:00'dan İtibaren AKK Kalkıyor

1 Mayıs'ta başlayacak olan yeni uygulamada gece 02:00 ve sabah 08:00 arasındaki veri kullanımı ve indirme işlemleri, artık AKK kapsamına alınmayacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından daha önce 2018 Aralık ayında tamamen kaldırılacağı belirtilen Adil Kullanım Kotası (AKK) çalışmalarının bir bölümünün 2017 yılında yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Bu açıklamalar sonunda meyvesini veriyor ve Adil Kullanım Kotası hakkında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu), habere konu olan bu yeni uygulamayı internet servis sağlayıcılarına iletti. Böylece 1 Mayıs itibarıyla kota aşımı sonrası minimum hız sınırı da değişiyor.

'Kotam bitiyor' diye geceleri uykusuz kalmayacağız

1 Mayıs'tan itibaren başlayacak uygulamada gece 02:00 ve sabah 08:00 arasındaki veri kullanımı ve indirme işlemleri AKK kapsamında değerlendirilmeyecek. Böylece kullanıcılar da geceleri istedikleri kadar internette dolaşıp veri indirebilecekler.

Hıza göre farklı sınır uygulaması

Bildiğimiz gibi tarifemiz ne olursa olsun kotayı aşarsak hızımız 3 Mbps'e düşüyordu. Artık bu alt sınır tarifenin çeşidine göre değiştiriliyor. En düşük kullanım hızı olan 8 Mbps bağlantıda AKK aşılırsa, sonraki hız yine 3 Mbps olarak sabit tutulacak, ancak diğer tarifelerde bu alt sınır, kademeli olarak artacak.

Örneğin bağlantı hızı 16 Mbps olan bir pakette AAK sonrası kullanım 5 Mbps olarak uygulanacak. Bu yeni sistemde kotalar:

24 mpbs – 8 mpbs,

50 mpbs – 16 mpbs,

100 mpbs – 24 mpbs

gibi katlanarak artacak şekilde uygulanacak.

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