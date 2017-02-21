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Geçen Yıl İnternet Üzerinden Yaklaşık 70 Milyar Lira Harcama Yapıldı

İnternet üzerinden alışveriş

İnternet üzerinden alışveriş yapmak gittikçe yaygınlaşıyor. Sanal alemde yapılan harcamaların genişlemesi, sayılara da yansımış durumda. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden toparlanan bilgilere göre; internet üzerinden yapılan harcamaların toplam tutarı, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24.6 oranında artarak 68 milyar 883 milyon liraya yükseldi.

Internet üzerinden kartlarla yapılan alışverişlerin gün geçtikçe yaygınlaştığı istatistiklerle de gözler önüne serildi. Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine dayandırılarak yapılan araştırmada, geçtiğimiz yıl internet üzerinden toplamda 68 milyar 883 milyon lira ödeme yapıldı. Ayrıca geçen yıl yerli kartlarla toplamda 306.9 milyon adet işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerin 256.5 milyonu yurt içinde ve 50.4 milyonu yurt dışında gerçekleşti.

2015 yılında yapılan işlem sayısı 260.9 milyon seviyesinde iken, bu sayı 2016 yılında yüzde 17.6 oranında artış göstermiş oldu. Yerli kartlarla yapılan bu işlemler toplamda 68 milyar 883 milyon liraya tekabül ederken, bu tutarın 63 milyar 479 milyon lirasını yurt içinde yapılan işlemler, 5 milyar 405 lirasının ise yurt dışında yapılan harcama tutarları oluşturdu. Yüzde 24.6 oranında artış gösteren toplam harcama tutarı bir önceki yıl 55 milyar 284 milyon liraydı.

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BKM 2016 Alışveriş İstatistik Verilerini Açıkladı

Dünya Nüfusunun Yüzde 60'ı İnternete Erişebilecek

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Yazar: - 21.02.2017

Geçen Yıl İnternet Üzerinden Yaklaşık 70 Milyar Lira Harcama Yapıldı İçin Yorum Yaz

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