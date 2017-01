Can Çevrim

Genellikle standar kaldırma programları bilgisayarınızda kaldırdığınız programla ilgili kayıt dosyaları veya izler bırakmaktadır. GeekUninstaller ile hızlı ve derin bir tarama yaparak arkanızda iz bırakmayacak şekilde bilgisayarınızdan istediğiniz yazılımı kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınızı temiz tutmuş olursunuz.

İnatçı ve tam olarak silinmeyen programlar için kuvvetli kaldırma desteği bulunan GeekUninstaller gerçekten çok yararlı bir yazılım olarak dikkat çekmekte. Kurulum gerektirmediği için her an yanınızda bir USB bellek veya taşınabilir disk içerisinde taşıyabileceğiniz GeekUninstaller'ı her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Programın bir diğer güzel yanı ise çoklu dil desteğine sahip olması ve Türkçe de bu dillerden birisi.