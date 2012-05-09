GeekUninstaller1.4.3.107
Genellikle standar kaldırma programları bilgisayarınızda kaldırdığınız programla ilgili kayıt dosyaları veya izler bırakmaktadır. GeekUninstaller ile hızlı ve derin bir tarama yaparak arkanızda iz bırakmayacak şekilde bilgisayarınızdan istediğiniz yazılımı kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınızı temiz tutmuş olursunuz.
İnatçı ve tam olarak silinmeyen programlar için kuvvetli kaldırma desteği bulunan GeekUninstaller gerçekten çok yararlı bir yazılım olarak dikkat çekmekte. Kurulum gerektirmediği için her an yanınızda bir USB bellek veya taşınabilir disk içerisinde taşıyabileceğiniz GeekUninstaller'ı her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Programın bir diğer güzel yanı ise çoklu dil desteğine sahip olması ve Türkçe de bu dillerden birisi.
-
5- GeekUninstaller 1.1.1.19 için kemal dedi ki;
aradığım bir proğramdı teşekkürler işime yaradı
-
5- GeekUninstaller 1.0.4.7 için erkan51 dedi ki;
çok iyi en azından benim için hele silah zoruyla kaldırma seçeneği varki :)muhteşem
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Rusça ispanyolca Fransızca italyanca Almanca Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 52 / 9,156
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Thomas Koen
Program Kaldırıcılar Popülerleri
- IObit Uninstallerİleri Seviye Program Kaldırma Aracı
- Revo UninstallerProgram Silme Aracı
- Display Driver UninstallerEkran Kartı Sürücüsü Kaldırma Programı
- CleanUp!Gereksiz Dosyaları Silme Programı
- ESET UninstallerESET Kaldırma Programı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı