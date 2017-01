GeForce Now ile Külüstür Bilgisayarlarınız GTA 5'i En Yüksek Kalitede Çalıştıracak

Amerika'nın Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2017 etkinliğinde kendi panelini düzenleyen Nvidia, GeForce Now olarak adlandırdığı yeni oyun yayın servisini duyurdu. Güncel oyunlar yüksek grafik kaliteleri nedeniyle güçlü bilgisayar donanımlarına ihtiyaç duyuyorlar. Fakat birçoğumuz bu yüksek fiyata sahip donanımları satın alamadığımız için eski bilgisayarlarımızın çalıştırabildiği düşük sistem gereksinimli oyunları oynamak zorunda kalıyoruz. Fakat Nvidia, GeForce Now servisiyle bu duruma çözüm üretmeyi hedefliyor. Bu servis sayesinde yıllar önce topladığınız bilgisayarlarınızda GTA 5, The Witcher 3 ve DOOM gibi oyunları en yüksek grafik kalitesinde Nvidia'nın sunduğu Gameworks ve Hairworks gibi özellikler aktifken oynayabileceksiniz. GeForce Now, 1080p çözünürlükte 60 FPS oyun tecrübesi yaşatacak.

GeForce Now servisi temel olarak oyunların uzaktaki güçlü bir bilgisayarda çalıştırılarak bu oyunların görüntüsünün bilgisayarınıza iletilmesini ve sizin kendi bilgisayarınız üzerinden bu oyunları kontrol etmenizi mümkün kılan bir sistem. Sistemin can alıcı noktası ise oldukça düşük gecikme sürelerine sahip olması. Bu sayede komutlarınız oyunu tıpkı kendi bilgisayarınızda oynuyormuşçasına algılanıyor ve doğal bir oyun tecrübesi sunuluyor.

Daha önceden OnLive ve Gaikai gibi servisler benzer hizmetler sunmuşlardı. Fakat GeForce Now arkasındaki güçlü Nvidia donanımı desteği sayesinde çok daha kalıcı olacabilecek bir servis. GeForce Now, Windows tabanlı masaüstü ve dizüstü bilgisayarın yanısra ekran kartı gibi donanımların değiştirilemediği Mac bilgisayar ve dizüstü sistemlerde de kullanılabilecek.

GeForce Now'ın perofrmansını etkileyebilecek tek unsur internet bağlantısı. Ülkemizde 2018 sonunda AKK'nin kalkacak olmasına bağlı olarak bu servis gelecekte geçerli bir çözüm olarak değerlendirilebilir. GeForce Now oyunculardan 20 saatlik oyun süresi için 25 $ ücret talep edecek. Sistemin Steam desteğine sahip olması ise büyük bir artı puan.

BTK Başkanı Açıkladı: Adil Kullanım Kotası Tarihe Karışıyor

Tamindir'in Seçtiği 2016'nın En İyi PC Oyunları

2017'de Gönüllerin Efendisi Olacak Oyunlar