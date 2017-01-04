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Geleceğin Arabası Faraday Future CES 2017’de

Geleceğin Arabası Faraday Future CES 2017’de

Teknolojinin sene başında boy gösterdiği fuarlardan belki de en önemlisi olan CES 2017 Fuarı teknolojik şovlarla başladı. CES 2017, bu yıl geleceğin otomobili olan Faraday Future ya da FF91 ile açılışını yapıyor.

Tesla’nın rakibi olmaya aday akıllı ve elektrikli araba FF91 fuar esnasında hemen sipariş edilebiliyor. O km’den 100 km sürate 2.39 saniyede çıkabilen Faraday Future FF91, tam 1.050 beygir gücündeki motoruyla kaportasının altında bir canavar barındırıyor ve tek şarjla yaklaşık 700 km yol yapabiliyor. Bu özellikleriyle en hızlı elektrikli araba olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

Faraday Future FF91 bugün 5.000 dolar depozito yatırarak hemen satın almak mümkün. 2018 yılında teslim edilecek olan ön siparişlerden vazgeçebilmek de mümkün, depozito da geri alınabiliyor. FF91 tanıtımı CES 2017 Las Vegas’da tüketicilerle ve otomotiv meraklılarıyla buluşmuş olsa da yetkililer bu yıl içerisinde daha geniş bir tanıtım düşündüklerini söylediler.

5.000 dolar depozito yatıranlar arabalarına 2018’de kavuşacaklar. Arabanın teslimat bedelinin 200 bin doları bulabileceği konuşuluyor. 

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Yazar: - 04.01.2017

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