Geleceğin Bilgisayar Mühendisleri Konya'da Buluşuyor

Bilgisayar Mühendisleri Öğrenci Kongresi (BİLMÖK) her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümü veya ilgili kulübü tarafından organize edilen Türkiye’nin en büyük öğrenci kongresi olarak biliniyor. Geleceğin mühendis adaylarının bir araya geldiği etkinlikte, gençler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor ve alanında uzman kişilerin tecrübelerinden faydalanıyor. Bu yıl da Konya Selçuk Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, 3, 4 ve 5 Mart 2017 tarihinde yapılacak.

Organizasyon sorumluları öncelikli amaçlarının, toplumumuzu tüketen bir toplum olmaktan çıkarıp yenilikçi fikirlerin ve üretimin yaygınlaştığı bir toplum haline getirmek olduğunu belirtiyorlar. Bunu gerçekleştirmek adına, geleceğe yön verecek gençleri bir araya getirerek fikir alışverişini ve alanında uzman kişilerin tecrübe ve bilgilerini bu nesile aktarmasını sağlayan kongre, mesleki ve sosyal bir toplantı olarakta adlandırılıyor.

BİLMÖK Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi (BİLMÖK), Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı devlet ve vakıf üniversitelerinin, “Bilgisayar Mühendisliği”, “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği”, “Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği”, “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” ve “Yazılım Mühendisliği” bölümlerindeki öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayan mesleki ve sosyal bir toplantıdır.

Üniversiteler yukarıda belirtilen bölümlerin Bölüm Başkanlıklarınca seçilen, Organizasyon Komitesinin belirlediği üzere 2 (iki) öğrenci tarafından temsil edilir. Üniversiteyi temsil etmeye hak kazanan katılımcılar “Resmi Katılımcı” olarak adlandırılır. Tüm resmi katılımcıların haklarının geçerliliği için Organizasyon Komitesine bölüm başkanlıklarınca seçildiklerine dair dilekçelerini ulaştırmaları gerekmektedir, aksi takdirde resmi katılımcı haklarından faydalanamazlar. Bunun dışında kongreyi izlemeye gelen katılımcılar “Özel Katılımcı” olarak adlandırılır ve kongrede herhangi bir seçme hakları yoktur.

Türk Mühendislerin Geliştirdiği Transformer Araç Letrons, Açık Artırmada

Otonom Araba Mühendislerini Google Çok Şımartmış