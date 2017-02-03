Geleceğin Robotları Madrid'de Görücüye Çıktı

Bu sene Madrid’de ikincisi düzenlenen Global Robot Expo (GR-EX) fuarının bugün ikinci günü. Dün başlayan ve yarın son bulacak olan fuar, Avrupa’nın en önemli robotik ticari sergisi olma özelliğini taşıyor. Neredeyse her sektör için uygun robotların sergilendiği GR-EX, özellikle eğitim, sağlık, endüstri gibi alanlarda öne çıkıyor. Üstelik başrol sadece robotlara ait değil. Son dönemin en çok konuşulan teknolojisi dronelar da sahnede yerini alıyor.

8 bin metrekarelik alanda, 100'den fazla markaya ev sahipliği yapan fuara, 10 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Tahmini yatırım karlılığı 33 milyon euro olan Global Robot Expo’nun tanıtım videosu sizlerle:







Robot dünyasından bir çok uzmanın da konuşmacı konuk olarak katıldığı GR-EX’de; 3D yazıcılar, çevresel teknolojiler, akıllı ev ve şehir teknolojilerinin yanı sıra nesnelerin interneti ve yazılım dünyasına da ev sahipliği yapıyor. GR-EX CEO’su Enric Forner yaptığı açıklamada, insanların artık robotlardan korkmadığının altını çizdi. Sözlerine "Değişim korkusu sona erdi. Biz bu teknolojiyi küreselleştirmek istiyoruz.” şeklinde devam eden Forner, robotların insanları işinden etmeyeceğine ve sadece onlara yardım edeceğine tüm dünyayı ikna etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Geleceğimiz Dronelar

İspanyol şirket Drone-Hooper'un, ‘Firefighting’ (itfaiye) isimli droneu, kuşkusuz dün fuarda en çok dikkat çeken ürünlerden bir tanesiydi. Bu itfaiye droneları 3 bin litre su taşıma kapasitesine sahip ve 2 saat süreyle kullanılabiliyor.





4 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek Madrid Drone Film Festivali, katılımcıların çektiği kısa filmleri değerlendirecek. Londra Drone Film Festivali'nin kurucusu Owen James’in içinde bulunduğu dört kişilik jürinin seçeceği filmi merakla bekliyoruz. Madrid Drone Film Festival’inin tanıtım videosunu dilerseniz hemen aşağıda izleyebilirsiniz.



