Geleneksel Windows 10 Salı Günü Kümülatif Güncellemesi Yarın Geliyor

Microsoft, Windows 10 Mart ayı kümülatif güncellemesini yarın ( 14 Mart Salı) servis edecek. Geleneksel bir periyot kazanan kümülatif güncellemeler, bu hafta daha önemli gibi görünüyor.

"Neden çok önemli?" diyecekseniz hemen söyleyelim, Microsoft Şubat ayında bu güncellemeyi yayınlamamış tam bir ay kadar servise vermemişti. Bundan dolayı hem işletim sisteminde, hem kritik sorunlarda, hem de güvenlik açıklarını kapatan önemli bir güncelleme yapacağı düşünülüyor.

Sürüm yükseltme güncellemelerinden farkı olarak düzenli olarak yapılan kümülatif güncellemeler geleneksel olarak anında her ay yayınlanıyorlar. Microsoft'un Şubat ayı güncellemesini atlaması Mart ayı güncellemesinin yoğun olabileceğinin bir işareti olarak algılanıyor.

Windows 10'a gelecek olan Mart ayı kümülatif güncellemesi, işletim sisteminin bu servisin sonunda yeniden başlatılmasını zorunlu kılacak. Bundan dolayı çalışmalarını "save" etmenizi öneriyoruz. Gelecek olan yeniliklerin ne olabileceği hakkındaki detayları yarın Tamindir.com sayfalarından takip edebilirsiniz.

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